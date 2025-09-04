Ultima ora
Câte zile libere vor avea românii de Crăciun și de Revelion 2026. Calendarul complet

Actualitate
Câte zile libere vor avea românii de Crăciun și de Revelion 2026. Calendarul complet
Zile libere pentru români în 2026

Ultima parte a anului 2025 se anunță una extrem de așteptată de angajați și elevi, întrucât perioada sărbătorilor de iarnă va fi însoțită de mai multe zile libere legale. Potrivit Codului Muncii și calendarului oficial, Crăciunul și Anul Nou vor fi completate de noile zile libere stabilite pentru Bobotează și Sfântul Ioan, ceea ce va transforma sfârșitul de an într-o adevărată minivacanță.

Pe 25 și 26 decembrie, românii vor sărbători Crăciunul, zile care în 2025 cad joi și vineri. Acest lucru înseamnă că weekendul imediat următor, 27 și 28 decembrie, va aduce împreună patru zile libere consecutive. Astfel, Crăciunul va putea fi sărbătorit în familie, fără grija revenirii imediate la locul de muncă.

Debutul anului 2026: zile libere succesive și o vacanță prelungită

Noul an începe la fel de favorabil pentru angajați. Primele două zile din ianuarie, adică 1 și 2 ianuarie, cad tot în zile lucrătoare – joi și vineri. Alăturate weekendului de 3 și 4 ianuarie, acestea le oferă românilor o nouă minivacanță de patru zile.

Dar noutatea absolută vine imediat după. Boboteaza (6 ianuarie) și Sfântul Ioan (7 ianuarie) au fost introduse recent în lista sărbătorilor legale. Prin urmare, cei care își vor lua liber și pe 5 ianuarie, o zi de luni, se vor putea bucura de o vacanță de iarnă de nu mai puțin de șapte zile consecutive.

Această perioadă lungă de repaus marchează o premieră în programul de sărbători al angajaților din România, oferind posibilitatea unei adevărate vacanțe de iarnă fără consumarea unui număr mare de zile de concediu.

Elevii, cei mai câștigați în perioada sărbătorilor de iarnă

Dacă angajații se pot bucura de patru până la șapte zile libere, elevii sunt și mai norocoși. Conform calendarului școlar, vacanța de iarnă începe pe 20 decembrie 2025 și se va încheia pe 7 ianuarie 2026. În total, aceștia vor avea 18 zile consecutive de odihnă, fiind cea mai lungă vacanță din întreg anul școlar.

Această suprapunere între sărbători legale și perioada de vacanță școlară le oferă familiilor ocazia de a petrece mai mult timp împreună, atât de Crăciun, cât și de Anul Nou, dar și în zilele dedicate sărbătorilor religioase din ianuarie.

Calendarul zilelor libere legale din 2026

Anul 2026 va aduce, în total, 17 zile nelucrătoare, dintre care 12 vor pica în timpul săptămânii. Printre cele mai importante date de bifat în calendar se numără:

  • Paștele – 12 și 13 aprilie
  • Ziua Muncii – 1 mai
  • Rusaliile – 31 mai și 1 iunie
  • Ziua Copilului – 1 iunie
  • Adormirea Maicii Domnului – 15 august
  • Sfântul Andrei – 30 noiembrie
  • Ziua Națională – 1 decembrie
  • Crăciunul – 25 și 26 decembrie
