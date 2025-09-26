Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii

Sporul de weekend este un beneficiu important pentru angajații care lucrează în zilele de sâmbătă și duminică. Codul Muncii stabilește condițiile în care acesta poate fi acordat fie sub formă de plată dublă, fie prin zile libere compensatorii, în funcție de specificul contractului de muncă și de programul angajatului.

Când se acordă plata dublă pentru weekend

Conform legislației muncii, plata dublă pentru munca prestată în weekend se aplică de regulă angajaților care lucrează în zilele de repaus legal, adică sâmbătă și duminică, dacă acestea coincid cu zilele lor normale de program.

Plata dublă reprezintă o compensație financiară suplimentară pentru munca efectuată în afara programului obișnuit și este reglementată în mod expres în Codul Muncii.

Această măsură este întâlnită în special în domenii precum retail, horeca, securitate, sănătate sau servicii esențiale, unde prezența angajaților în weekend este necesară pentru funcționarea normală a activității.

Plata dublă se calculează în raport cu salariul de bază și poate fi influențată de sporurile sau primele deja existente în contractul individual de muncă.

Zile libere compensatorii pentru weekend

În anumite cazuri, angajatorii pot acorda, în locul plății duble, zile libere compensatorii. Această opțiune este prevăzută de Codul Muncii și este utilizată frecvent în cadrul firmelor care nu dispun de bugete suplimentare pentru plata dublă sau care doresc să ofere angajaților posibilitatea de a-și recupera timpul liber pierdut.

Zilele libere compensatorii trebuie programate de comun acord cu angajatul și în termen rezonabil, astfel încât să nu afecteze activitatea firmei.

Ele reprezintă o modalitate de echilibrare a muncii prestate în zilele de weekend și respectă principiul compensării pentru orele lucrate în afara programului obișnuit. În plus, angajații trebuie să fie informați clar despre modul în care aceste zile sunt acordate și despre posibilitatea de a le folosi într-un interval stabilit.

Reguli generale și recomandări pentru angajatori și angajați

Codul Muncii impune ca toate orele lucrate în weekend să fie evidențiate corect în pontaj și să fie compensate fie financiar, fie prin zile libere. În situațiile în care angajatul lucrează atât în zilele lucrătoare, cât și în weekend, angajatorul trebuie să calculeze cu atenție drepturile salariale și să respecte termenele pentru acordarea compensațiilor.

De asemenea, este important de menționat că plata dublă sau zilele libere compensatorii nu pot fi negociate arbitrar, ci trebuie să respecte prevederile legale. Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni pentru angajator și poate genera conflicte de muncă. În plus, angajații au dreptul să solicite clarificări sau ajustări în cazul în care consideră că drepturile lor nu sunt respectate corespunzător.

Așadar, sporul de weekend este un mecanism legal care protejează drepturile angajaților care lucrează în zilele de repaus și asigură echilibrul între muncă și timp liber. Fie că este acordat sub formă de plată dublă, fie prin zile libere compensatorii, respectarea regulilor prevăzute de Codul Muncii este esențială pentru evitarea disputelor și pentru menținerea unui climat corect în relația angajat-angajator.