Ultima ora
Chinezii au dat lovitura cu mașinile electrice. Un nou record mondial de viteză stabilit de BYD
26 sept. 2025 | 10:49
de Badea Violeta

Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii

Legislație
Sporul de weekend: când ești plătit dublu și când primești doar zile libere. Ce prevede Codul Muncii
Cum functioneaza sporul de weekend: bani in plus sau zile libere

Sporul de weekend este un beneficiu important pentru angajații care lucrează în zilele de sâmbătă și duminică. Codul Muncii stabilește condițiile în care acesta poate fi acordat fie sub formă de plată dublă, fie prin zile libere compensatorii, în funcție de specificul contractului de muncă și de programul angajatului.

Când se acordă plata dublă pentru weekend

Conform legislației muncii, plata dublă pentru munca prestată în weekend se aplică de regulă angajaților care lucrează în zilele de repaus legal, adică sâmbătă și duminică, dacă acestea coincid cu zilele lor normale de program.

Plata dublă reprezintă o compensație financiară suplimentară pentru munca efectuată în afara programului obișnuit și este reglementată în mod expres în Codul Muncii.

Vezi și:
Este legal programul de 24 de ore urmat de 48 de ore libere? Ce spune Codul Muncii
Contractul de Muncă și Codul Muncii din România – de ce ar fi bine să știi ce semnezi și să înțelegi ce citești. Riscurile la care te expui ca angajat și patron

Această măsură este întâlnită în special în domenii precum retail, horeca, securitate, sănătate sau servicii esențiale, unde prezența angajaților în weekend este necesară pentru funcționarea normală a activității.

Plata dublă se calculează în raport cu salariul de bază și poate fi influențată de sporurile sau primele deja existente în contractul individual de muncă.

Zile libere compensatorii pentru weekend

În anumite cazuri, angajatorii pot acorda, în locul plății duble, zile libere compensatorii. Această opțiune este prevăzută de Codul Muncii și este utilizată frecvent în cadrul firmelor care nu dispun de bugete suplimentare pentru plata dublă sau care doresc să ofere angajaților posibilitatea de a-și recupera timpul liber pierdut.

Zilele libere compensatorii trebuie programate de comun acord cu angajatul și în termen rezonabil, astfel încât să nu afecteze activitatea firmei.

Ele reprezintă o modalitate de echilibrare a muncii prestate în zilele de weekend și respectă principiul compensării pentru orele lucrate în afara programului obișnuit. În plus, angajații trebuie să fie informați clar despre modul în care aceste zile sunt acordate și despre posibilitatea de a le folosi într-un interval stabilit.

Reguli generale și recomandări pentru angajatori și angajați

Codul Muncii impune ca toate orele lucrate în weekend să fie evidențiate corect în pontaj și să fie compensate fie financiar, fie prin zile libere. În situațiile în care angajatul lucrează atât în zilele lucrătoare, cât și în weekend, angajatorul trebuie să calculeze cu atenție drepturile salariale și să respecte termenele pentru acordarea compensațiilor.

De asemenea, este important de menționat că plata dublă sau zilele libere compensatorii nu pot fi negociate arbitrar, ci trebuie să respecte prevederile legale. Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni pentru angajator și poate genera conflicte de muncă. În plus, angajații au dreptul să solicite clarificări sau ajustări în cazul în care consideră că drepturile lor nu sunt respectate corespunzător.

Așadar, sporul de weekend este un mecanism legal care protejează drepturile angajaților care lucrează în zilele de repaus și asigură echilibrul între muncă și timp liber. Fie că este acordat sub formă de plată dublă, fie prin zile libere compensatorii, respectarea regulilor prevăzute de Codul Muncii este esențială pentru evitarea disputelor și pentru menținerea unui climat corect în relația angajat-angajator.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat
Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat
Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România
Ce au făcut românii cu peturile și sticlele returnabile la RetuRO. Povestea din spatele reciclării din România
Cometa interstelară 3I/Atlas uimește astronomii prin masa estimată la peste 33 de miliarde de tone
Cometa interstelară 3I/Atlas uimește astronomii prin masa estimată la peste 33 de miliarde de tone
Donald Trump aprobă vânzarea a 80% din TikTok către investitori americani
Donald Trump aprobă vânzarea a 80% din TikTok către investitori americani
Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat și când poate face ANAF verificări
Câte plăți cash poți face într-o zi fără să încalci legea. Ce spune Codul Fiscal actualizat și când poate face ANAF verificări
Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
Cum să îți automatizezi rutina zilnică cu Shortcuts pe iPhone: ghid complet cu exemple practice
De la teorie la practică în AI – Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști
De la teorie la practică în AI – Inteligența artificială demonstrează că poate rezolva testele financiare de top. Ce înseamnă asta pentru specialiști
Documentarul românesc „TATA” ajunge pe HBO Max cu o poveste cutremurătoare
Documentarul românesc „TATA” ajunge pe HBO Max cu o poveste cutremurătoare
Revista presei
Adevarul
Donald și Melania Trump, surprinși într-o discuţie tensionată, după vizita plină de peripeţii la ONU
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Noi detalii despre nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian ar fi ajuns în comă în urma unei supradoze de stupefiante
Playtech Știri
Meghan Markle, criticată pentru rochia ponosită purtată la un concert. A costat mult, însă nu se potriveşte cu evenimentul
Playtech Știri
Cătălin Oprişan, despre cum era Carmen Brumă în liceu. Nu ţi-o închipuiai aşa pe iubita lui Mircea Badea: „Umbla mereu cu un cercel din ăla”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...