Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 10:14
de Daoud Andra

Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul

Timp liber
Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul
FOTO: colaj Playtech.ro

Finalul anului 2025 se apropie, iar românii mai au la dispoziție doar câteva sărbători legale. Următoarea zi liberă de la stat este 30 noiembrie, când se sărbătorește Sfântul Andrei, ocrotitorul României. La scurt timp după, luna decembrie aduce alte trei zile libere importante: 1 decembrie — Ziua Națională a României, urmată de 25 și 26 decembrie, primele două zile de Crăciun. Acestea închid calendarul de zile libere din 2025 și oferă românilor prilejul unor minivacanțe bine-venite în preajma sărbătorilor de iarnă.

Ce zile libere aduce anul 2026

Pentru anul 2026, nu sunt planificate schimbări în lista oficială a sărbătorilor legale. Angajații se pot bucura de același număr de zile libere, însă modul în care acestea pică în calendar le face mai avantajoase sau mai puțin norocoase față de anii precedenți.

Ianuarie 2026 începe în forță, cu nu mai puțin de cinci zile libere:

  • 1 și 2 ianuarie (Anul Nou) — joi și vineri;
  • 6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul) — marți și miercuri;
  • 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) — sâmbătă.

Astfel, în prima săptămână din an, singura zi lucrătoare este luni, 5 ianuarie. Angajații care aleg să își ia concediu în această zi vor avea parte de o vacanță de o săptămână întreagă. Mai mult, cei care își pot lua liber și vineri, 8 ianuarie, se vor bucura de 11 zile libere consecutiv, cu tot cu weekend, adică o vacanță în adevăratul sens al cuvântului.

Paștele ortodox

În 2026, Paștele cade mai devreme decât în 2025: între 10 și 13 aprilie, din Vinerea Mare până luni, a doua zi de Paște. Românii se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile.

1 Mai și începutul verii

Ziua Muncii, 1 mai, pică într-o vineri, ceea ce înseamnă automat un weekend de trei zile. Vestea mai puțin bună vine în prima zi de vară: a doua zi de Rusalii (1 iunie) se suprapune cu Ziua Copilului, ceea ce înseamnă că românii pierd o zi liberă, deoarece ambele sărbători coincid.

Sărbători de toamnă și iarnă

În a doua parte a anului, cele mai importante zile libere sunt:

  • 15 august — Adormirea Maicii Domnului (vineri) — weekend prelungit de trei zile;
  • 30 noiembrie și 1 decembrie — Sfântul Andrei și Ziua Națională (luni și marți), care oferă un weekend prelungit de patru zile;
  • 25 și 26 decembrie — Crăciunul (vineri și sâmbătă). Astfel, Crăciunul din 2026 se leagă perfect de weekend, oferind românilor ocazia unei vacanțe de trei zile.

Lista completă a sărbătorilor legale în 2026

  • 1, 2 ianuarie — Anul Nou
  • 6 ianuarie — Boboteaza
  • 7 ianuarie — Sfântul Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române
  • 10-13 aprilie — Paștele ortodox
  • 1 mai — Ziua Muncii
  • 31 mai — Rusalii (duminică)
  • 1 iunie — A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului
  • 15 august — Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie — Sfântul Andrei
  • 1 decembrie — Ziua Națională a României
  • 25, 26 decembrie — Crăciunul

Calendarul zilelor libere pentru 2025 și 2026 aduce o serie de oportunități pentru minivacanțe, în special la începutul și la finalul anului. Dacă în 2025 românii mai au parte doar de Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul, anul 2026 începe spectaculos, cu aproape o săptămână întreagă liberă. Paștele, 1 Mai și Crăciunul oferă alte momente ideale pentru vacanțe, iar suprapunerea dintre Rusalii și Ziua Copilului rămâne singura veste mai puțin bună dintr-un calendar altfel generos.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Pensia minimă garantată dacă ai lucrat sub 25 de ani. Calcul după noua lege
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Marissa, moştenitoarea unui imperiu din Grecia, a murit la 28 de ani din cauza unei înţepături de insectă. Abia învinsese o boală gravă
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Antrenorul Florin Marin a murit pe patul de spital. Fostul fotbalist avea 72 de ani, afecţiunile care i-au grăbit sfârşitul
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Fosilă de delfin antic, veche de 10 milioane de ani, descoperită într-un deșert. Ce înseamnă asta pentru știință
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Atunci când rivalitatea se transformă în colaborare: Gestul făcut de Nvidia pentru a salva Intel, suma impresionantă pe care o investește
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Nivelul scăzut de literație crește vulnerabilitatea la dezinformare și manipulare. Ce spun sociologii
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Iancu, despre ce s-a întâmplat pe platoul de filmări „Situationship”: „A trebuit să mă abțin”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care au un final de an pe cinste. Nu le-a mers extraordinar până acum, însă ultimele luni din 2025 vor fi de vis
Playtech Știri
Horoscop zilnic 19 septembrie 2025: surprize în dragoste și bani pentru trei zodii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...