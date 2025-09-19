Calendar zile libere 2025-2026: toate sărbătorile legale și minivacanțele. Când pică Paștele, Crăciunul și Revelionul

Finalul anului 2025 se apropie, iar românii mai au la dispoziție doar câteva sărbători legale. Următoarea zi liberă de la stat este 30 noiembrie, când se sărbătorește Sfântul Andrei, ocrotitorul României. La scurt timp după, luna decembrie aduce alte trei zile libere importante: 1 decembrie — Ziua Națională a României, urmată de 25 și 26 decembrie, primele două zile de Crăciun. Acestea închid calendarul de zile libere din 2025 și oferă românilor prilejul unor minivacanțe bine-venite în preajma sărbătorilor de iarnă.

Ce zile libere aduce anul 2026

Pentru anul 2026, nu sunt planificate schimbări în lista oficială a sărbătorilor legale. Angajații se pot bucura de același număr de zile libere, însă modul în care acestea pică în calendar le face mai avantajoase sau mai puțin norocoase față de anii precedenți.

Ianuarie 2026 începe în forță, cu nu mai puțin de cinci zile libere:

1 și 2 ianuarie (Anul Nou) — joi și vineri;

6 și 7 ianuarie (Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul) — marți și miercuri;

24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) — sâmbătă.

Astfel, în prima săptămână din an, singura zi lucrătoare este luni, 5 ianuarie. Angajații care aleg să își ia concediu în această zi vor avea parte de o vacanță de o săptămână întreagă. Mai mult, cei care își pot lua liber și vineri, 8 ianuarie, se vor bucura de 11 zile libere consecutiv, cu tot cu weekend, adică o vacanță în adevăratul sens al cuvântului.

Paștele ortodox

În 2026, Paștele cade mai devreme decât în 2025: între 10 și 13 aprilie, din Vinerea Mare până luni, a doua zi de Paște. Românii se vor bucura de un weekend prelungit de patru zile.

1 Mai și începutul verii

Ziua Muncii, 1 mai, pică într-o vineri, ceea ce înseamnă automat un weekend de trei zile. Vestea mai puțin bună vine în prima zi de vară: a doua zi de Rusalii (1 iunie) se suprapune cu Ziua Copilului, ceea ce înseamnă că românii pierd o zi liberă, deoarece ambele sărbători coincid.

Sărbători de toamnă și iarnă

În a doua parte a anului, cele mai importante zile libere sunt:

15 august — Adormirea Maicii Domnului (vineri) — weekend prelungit de trei zile;

30 noiembrie și 1 decembrie — Sfântul Andrei și Ziua Națională (luni și marți), care oferă un weekend prelungit de patru zile;

25 și 26 decembrie — Crăciunul (vineri și sâmbătă). Astfel, Crăciunul din 2026 se leagă perfect de weekend, oferind românilor ocazia unei vacanțe de trei zile.

Lista completă a sărbătorilor legale în 2026

1, 2 ianuarie — Anul Nou

6 ianuarie — Boboteaza

7 ianuarie — Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române

10-13 aprilie — Paștele ortodox

1 mai — Ziua Muncii

31 mai — Rusalii (duminică)

1 iunie — A doua zi de Rusalii și Ziua Copilului

15 august — Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie — Sfântul Andrei

1 decembrie — Ziua Națională a României

25, 26 decembrie — Crăciunul

Calendarul zilelor libere pentru 2025 și 2026 aduce o serie de oportunități pentru minivacanțe, în special la începutul și la finalul anului. Dacă în 2025 românii mai au parte doar de Sfântul Andrei, Ziua Națională și Crăciunul, anul 2026 începe spectaculos, cu aproape o săptămână întreagă liberă. Paștele, 1 Mai și Crăciunul oferă alte momente ideale pentru vacanțe, iar suprapunerea dintre Rusalii și Ziua Copilului rămâne singura veste mai puțin bună dintr-un calendar altfel generos.