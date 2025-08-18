Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
18 aug. 2025 | 10:13
de Iulia Kelt

WhatsApp lansează o funcție nouă numită „Schedule Calls”. Așa speră Meta să nu mai ai nevoie de Zoom sau Google Meet

TEHNOLOGIE
WhatsApp lansează o funcție nouă numită „Schedule Calls". Așa speră Meta să nu mai ai nevoie de Zoom sau Google Meet
WhatsApp lansează o funcție nouă. Ce este Schedule Calls? / Foto: Digital Trends

Noua opțiune introdusă de WhatsApp permite programarea apelurilor, atât în conversații de grup, cât și între doi utilizatori, consolidând poziția aplicației în fața competitorilor precum Google Meet sau Zoom.

WhatsApp a anunțat lansarea unei funcționalități mult așteptate de utilizatori: posibilitatea de a programa apeluri în avans direct din aplicație.

Funcția „Schedule Calls” va fi disponibilă atât pentru apelurile de grup, cât și pentru cele individuale, urmând să fie implementată treptat la nivel global.

Potrivit companiei deținătoare, Meta, toți participanții la un apel programat vor primi notificări înainte de începerea acestuia, pentru a se putea conecta la timp.

Mai mult, WhatsApp subliniază că și aceste apeluri programate vor beneficia de criptare end-to-end, ceea ce asigură un nivel sporit de securitate și confidențialitate, scrie The Indian Express.

O funcție cerută de utilizatori și un pas spre competiția cu platformele de videoconferință

Introducerea programării apelurilor răspunde unei solicitări de lungă durată din partea utilizatorilor, care au dorit o metodă mai organizată de a stabili întâlniri virtuale.

Această noutate apropie WhatsApp de funcționalitățile oferite deja de platforme consacrate precum Google Meet, Microsoft Teams și Zoom, utilizate frecvent pentru ședințe profesionale sau întâlniri de familie.

Reprezentanții WhatsApp au declarat că scopul actualizării este de a oferi utilizatorilor „noi modalități de conectare, fie pentru discuții cu familia, fie pentru întâlniri profesionale”.

Pe lângă programarea apelurilor, aplicația a introdus și alte opțiuni utile: utilizatorii pot ridica mâna sau reacționa cu un emoji în timpul unui apel, facilitând o interacțiune mai dinamică.

De asemenea, interfața din tab-ul „Calls” a fost actualizată, permițând vizualizarea apelurilor viitoare, a participanților și trimiterea unui link de acces către alte persoane.

Extinderea WhatsApp prin AI și reclame în secțiunea Status

Noua funcție vine la scurt timp după ce WhatsApp a anunțat o altă inovație, aflată în testare: Writing Help, un instrument bazat pe inteligență artificială care oferă sugestii de redactare, corectează erorile gramaticale și ajustează tonul mesajelor înainte de trimitere.

Aceasta este alimentată de tehnologia Meta Private Processing și, deocamdată, este disponibilă doar în versiunea beta pentru Android.

În paralel, Meta a confirmat introducerea reclamelor în secțiunea Status (mesajele temporare care dispar după 24 de ore), mutând anunțurile sponsorizate în tab-ul „Updates”.

În mod oficial, această zonă este utilizată zilnic de aproximativ 1,5 miliarde de persoane. Important de menționat, însă, este că reclamele nu vor apărea nici în conversațiile private, nici în zona dedicată apelurilor, ceea ce s-ar putea să atragă.

