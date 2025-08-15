WhatsApp introduce opțiunea de a programa conferințe video

WhatsApp, cea mai populară aplicație de mesagerie din lume, își extinde funcționalitățile dedicate mediului de afaceri și întâlnirilor online, introducând opțiunea de programare a apelurilor video de grup. Noua funcție aduce platforma mai aproape de serviciile specializate în conferințe video, precum Zoom sau Google Meet, oferind utilizatorilor o modalitate mai organizată de a gestiona întâlnirile virtuale.

Cum funcționează programarea apelurilor video

Funcția poate fi accesată din secțiunea Calls, prin apăsarea butonului „+”. De aici, utilizatorii pot selecta opțiunea „Schedule Call” și pot invita direct participanții. În același meniu, vor putea vizualiza toate apelurile video programate, împreună cu data, ora și lista participanților confirmați.

Pentru a facilita organizarea, WhatsApp permite acum generarea unui link pentru fiecare conferință programată. Acest link poate fi trimis altor persoane interesate sau adăugat direct în calendar, asigurând o mai bună coordonare a întâlnirilor.

Funcții suplimentare pentru conferințe eficiente

Pe lângă programarea apelurilor video, WhatsApp introduce și instrumente menite să îmbunătățească experiența participanților. Printre acestea se numără funcția „ridică mâna”, prin care utilizatorii pot semnala dorința de a lua cuvântul, fără a întrerupe conversația, și reacțiile cu emoji-uri, care oferă un mod rapid și vizual de a răspunde la ceea ce se discută.

Aceste opțiuni fac ca WhatsApp să devină o soluție tot mai viabilă pentru întâlniri profesionale sau ședințe de echipă, mai ales pentru cei care preferă să nu folosească aplicații dedicate de tipul Zoom sau Google Meet.