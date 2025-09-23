WhatsApp introduce opțiunea de traducere în timp real, direct pe telefon

WhatsApp a început să lanseze o funcție nativă de traducere a mesajelor, care promite să facă mai ușoare conversațiile între vorbitori de limbi diferite pentru cei peste 3 miliarde de utilizatori ai platformei. Noua opțiune funcționează pe iPhone și Android și este integrată direct în aplicație, fără a apela la servicii externe de traducere. Potrivit companiei-mamă, Meta, traducerile se fac pe dispozitiv, ceea ce înseamnă că WhatsApp nu poate vedea conținutul mesajelor.

La start, funcția acoperă mai puține limbi pe Android decât pe iOS: șase pe Android și 19 pe iPhone, cu extinderi promise în timp. Integrarea este disponibilă atât în conversațiile private, cât și în grupuri și chiar în actualizările din Canale — semn că Meta vrea să o facă utilă în cât mai multe tipuri de comunicare.

Cum funcționează traducerea pe WhatsApp

Utilizatorii pot traduce un mesaj printr-un gest familiar din aplicație: apăsare lungă pe mesaj și apoi opțiunea „Translate/Tradu”. Din același meniu, se poate alege limba dorită, iar pachetele de limbă pot fi descărcate pentru folosiri ulterioare. Pe iPhone, lista de limbi depășește 19 încă de la lansare; pe Android, primele limbi acoperite includ engleza, spaniola, hindi, portugheza, rusa și araba.

Pe Android, WhatsApp oferă și o setare opțională de traducere automată la nivel de discuție: dacă este activată, toate mesajele viitoare din acel chat vor fi afișate direct traduse, ceea ce reduce frecvența interacțiunilor manuale cu butonul „Tradu”. În paralel, WhatsApp a actualizat și pagina de asistență, precizând că funcția este în rulare graduală și poate să nu apară imediat la toți utilizatorii.

Confidențialitate și acoperire lingvistică

Meta subliniază că traducerile sunt „on-device”, un detaliu important pentru o aplicație centrată pe confidențialitate: procesarea locală limitează trimiterea textelor către servere pentru analiză. În practică, acest lucru înseamnă că traducerea se întâmplă pe telefonul tău, iar compania nu poate accesa mesajele tale criptate. Este o diferență cheie față de soluțiile care transferă conținutul către servicii în cloud, notează Reuters.

Diferența de acoperire între iOS și Android la lansare — 19 limbi pe iPhone versus șase pe Android — arată că WhatsApp se bazează pe capabilitățile existente ale platformelor pentru a grăbi disponibilitatea. Compania spune că va adăuga treptat mai multe limbi pe ambele sisteme, astfel încât funcția să devină utilă pentru cât mai multe combinații de limbi pe care le întâlnesc utilizatorii în viața de zi cu zi.

De ce contează: mai puține bariere în chat-urile globale

WhatsApp este aplicația de mesagerie dominantă în multe țări, iar grupurile mixte din punct de vedere lingvistic sunt tot mai frecvente — de la echipe distribuite la comunități ale diasporei. O traducere la o apăsare distanță, păstrată pe dispozitiv și disponibilă și în grupuri sau Canale, reduce fricțiunile din discuții și elimină nevoia de a copia textul în aplicații terțe. În același timp, faptul că setarea de traducere automată pe Android poate fi activată per-chat oferă flexibilitate pentru discuții recurente în limbi diferite.

Pentru moment, lansarea este graduală; dacă nu vezi încă butonul „Tradu”, actualizează aplicația la cea mai nouă versiune și verifică din nou în zilele următoare. Odată activă, funcția poate deveni un instrument discret, dar esențial, în conversațiile cu prieteni, colegi sau comunități care vorbesc alte limbi — fără a sacrifica principiile de confidențialitate care au consacrat serviciul.