Cum funcționează frauda cu ”Adaugă acest număr pe WhatsApp”. Mulți români sunt vulnerabili, riscă să piardă bani

Escrocii cibernetici găsesc mereu metode prin care să profite de încrederea oamenilor în aplicații populare. WhatsApp, una dintre cele mai utilizate platforme de mesagerie din România, a devenit ținta unei noi fraude denumite „Adaugă acest număr pe WhatsApp”. Deși poate părea o solicitare banală și lipsită de pericol, în realitate este începutul unui atac bine gândit, care se poate solda cu pierderi financiare și chiar furt de identitate.

Atacatorii se bazează pe ingeniozitate și pe reacția instinctivă a utilizatorilor, care tind să acorde mai multă credibilitate unui apel telefonic decât unui e-mail suspect. Tocmai de aceea, pentru mulți oameni, pericolul real începe în momentul în care acceptă să adauge numărul de telefon indicat de vocea robotică primită în apel.

Cum se desfășoară atacul inițial

Frauda pornește aproape întotdeauna de la un apel dintr-o țară străină. Victima aude o voce automată care cere adăugarea unui număr de telefon pe WhatsApp. După acest moment, convorbirea se întrerupe brusc, lăsând persoana cu impresia că poate fi vorba de un pas necesar pentru confirmarea contului sau pentru altă procedură aparent legitimă.

Această metodă este construită pe ideea de urgență și pe percepția că WhatsApp este un serviciu sigur. Odată adăugat numărul respectiv, se creează o poartă de acces pentru infractori. Chiar dacă doar o parte dintre victime cad în capcană, pentru atacatori este suficient pentru a transforma aceste tentative în acțiuni profitabile.

Ce riscuri există pentru victime

Primul și cel mai des întâlnit risc este deturnarea contului de WhatsApp. După ce numărul este adăugat, escrocii pot contacta victima pretinzând că sunt de la suportul aplicației și îi solicită codul de verificare. Dacă îl obțin, au acces complet la cont și îl pot folosi pentru a cere bani sau date sensibile de la prieteni și familie.

Un alt scenariu periculos implică fraude financiare. Atacatorii pot pretinde că reprezintă bănci sau autorități, inventând situații de urgență care determină victima să furnizeze date bancare sau să efectueze plăți. În unele cazuri, linkurile trimise duc la instalarea de malware, troieni bancari sau aplicații care permit acces de la distanță pe telefon.

Mai mult, există și cazuri în care escrocii folosesc WhatsApp pentru a racola persoane în activități ilegale. Promisiunile de câștig rapid sau joburi de acasă pot ascunde scheme de spălare de bani sau investiții false în criptomonede, cu consecințe grave pentru cei implicați.

Cum te poți proteja de această fraudă

Cea mai eficientă barieră împotriva acestor atacuri rămâne vigilența. Autentificarea în doi pași pe WhatsApp adaugă un strat suplimentar de securitate, reducând riscul ca un cont să fie preluat de atacatori. De asemenea, este important să eviți orice interacțiune cu numere necunoscute care cer informații personale.

Pe lângă măsurile individuale, folosirea unei soluții de securitate pe telefon, cum ar fi Bitdefender Mobile Security, poate bloca tentativele de infectare cu malware. În plus, dacă primești un apel suspect, este recomandat să marchezi numărul ca spam și să îl raportezi direct către WhatsApp sau către operatorul de telefonie.

În final, cheia protecției stă în informare. Dacă știi cum funcționează această fraudă, ai șanse mult mai mari să o recunoști și să o eviți, protejându-ți atât conturile personale, cât și banii.