WhatsApp vrea să demonteze rapid știrile false din chaturi cu o funcție de inteligență artificială de la Meta

WhatsApp pregătește o opțiune nouă care să le permită utilizatorilor să verifice pe loc dacă un mesaj conține informații eronate. Funcția, aflată în testare și numită „Ask Meta AI”, apare ca o scurtătură în meniul mesajelor și promite un flux mult mai rapid decât copierea-în-lipit sau căutarea manuală a chatbotului în listă.

Ideea este simplă: primești un text sau un link dubios, ții apăsat pe mesaj și alegi „Ask Meta AI”. Asistentul îți deschide un chat dedicat în care poți cere clarificări și context, cu scopul de a demonta o posibilă „bufală” direct din interfața WhatsApp. Primele indicii despre implementare au apărut în versiunile beta pentru Android, unde scurtătura a început să fie activată gradual pentru testeri.

Cum va funcționa opțiunea

După selectarea unui mesaj și apăsarea pe „Ask Meta AI”, conversația cu asistentul se deschide cu acel mesaj marcat ca reper. Utilizatorul trebuie însă să adauge întrebarea sau contextul suplimentar înainte de trimitere, tocmai pentru a ghida verificarea către ceea ce vrea să afle: dacă un link este credibil, dacă un citat e real sau dacă o imagine a mai circulat în trecut.

Acest traseu scurtează pașii actuali — nu mai cauți manual chatbotul și nu mai copiezi textul — și reduce riscul de a trimite din greșeală mesajul în altă conversație. În plus, logica de forward la AI se aliniază cu modul în care utilizatorii folosesc deja WhatsApp pentru distribuirea rapidă de conținut, doar că, de data aceasta, în scopul verificării, nu al propagării.

Confidențialitate și ce nu va face meta ai

Chiar dacă verificarea se face în interiorul aplicației, Meta AI nu vede toate conversațiile și nu „citește” chat-urile tale la liber. Asistentul are acces doar la conținutul pe care alegi explicit să i-l trimiți sau la mesajele în care a fost invocat de tine, iar restul discuțiilor rămân protejate de criptarea end-to-end. Cu alte cuvinte, tu controlezi când și ce îi partajezi.

Totuși, ca în orice interacțiune cu modele de inteligență artificială, răspunsurile pot conține erori („halucinații”). Scopul acestei funcții nu este să emită „verdicturi absolute”, ci să-ți ofere rapid context și direcții de verificare. În practică, e sănătos să tratezi rezultatul drept un prim filtru și să cauți confirmări suplimentare din surse credibile înainte de a redistribui informația.

Ce se știe despre disponibilitate

Funcția este în dezvoltare și se activează treptat pentru anumiți testeri pe Android. Deocamdată nu există un calendar public de lansare pentru toți utilizatorii, iar comportamentul și formulările din interfață pot suferi modificări până la rollout-ul final. Important este că logica de „trimite spre verificare” a intrat deja în faza de testare a interfeței și a fluxului de utilizare.

Dacă etapa de test va decurge fără probleme majore, „Ask Meta AI” ar putea deveni o unealtă utilă în lupta cu dezinformarea de zi cu zi din chat-uri. Chiar și așa, eficiența reală va depinde de două lucruri: cât de repede pot utilizatorii cere verificări (fricțiune minimă) și cât de clare, verificabile și bine argumentate sunt răspunsurile asistentului pentru fiecare tip de conținut.

De ce contează pentru utilizator

WhatsApp este mediul în care circulă rapid linkuri, capturi de ecran și „știri” scurte, adesea rupte din context. O scurtătură nativă către un asistent care să te ajute să pui întrebările potrivite — cine a publicat, când, care e sursa primară — poate reduce impulsul de a redistribui imediat un mesaj înșelător.

În același timp, păstrarea controlului la utilizator (alegi dacă trimiți mesajul spre AI, ce parte trimiți și ce întrebi) împacă nevoia de verificare cu așteptările de confidențialitate. Dacă funcția va fi calibrată corect și va învăța din feedback, ar putea deveni o piesă de bază în igiena informațională din chaturi, fără să schimbe obiceiurile de utilizare a aplicației.