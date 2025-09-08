Wednesday sezonul 3: Ce planuri au creatorii serialului Netflix pentru continuarea poveștii care a captivat o lume întreagă

Finalul sezonului doi al serialului Wednesday a lăsat fanii cu numeroase întrebări, iar Netflix a confirmat deja revenirea producției pentru un al treilea sezon.

Creatorii Alfred Gough și Miles Millar au dezvăluit că scopul lor principal este să ofere „cel mai bun sezon posibil”, dezvoltând mai mult personajele și introducând noi straturi în poveste, potrivit Gizmodo.

Indicii din ultimul episod al sezonului doi

Într-un material publicat pe blogul oficial Netflix Tudum, Gough și Millar au sugerat că direcția viitoare a poveștii poate fi ghicită chiar din ultimul episod al sezonului doi.

În acea parte, Academia Nevermore se închide, fapt ce îi oferă libertate lui Wednesday să pornească alături de unchiul Fester și de Thing într-o călătorie spre nord, în căutarea lui Enid. Totuși, dispariția prietenei ei nu este singura problemă cu care adolescenta nonconformistă se va confrunta.

Un moment crucial îl reprezintă apariția mătușii Ophelia, rudă din partea mamei, care fusese menționată anterior într-o viziune a lui Wednesday.

Aceasta scrie cu sânge un mesaj ce prevestește moartea nepoatei, deschizând o nouă direcție plină de mister pentru sezonul următor.

Creatorii au evitat să ofere detalii concrete, dar au lăsat de înțeles că publicul va descoperi mai multe despre familia extinsă Addams și despre rolul acesteia în evenimentele viitoare.

Posibilă extindere a universului Addams, în Wednesday

O altă temă abordată de Gough și Millar este viitorul Academiei Nevermore. Chiar dacă instituția a fost închisă în sezonul doi, aceasta ar putea reveni într-o formă nouă și ar putea chiar deschide drumul spre un potențial spin-off centrat pe un alt membru al familiei Addams.

Astfel, Netflix pare să exploreze posibilitatea transformării Wednesday într-un univers mai amplu, așa cum s-a întâmplat cu alte francize de succes.

Cei doi creatori au subliniat că succesul serialului nu ar fi fost posibil fără colaborarea strânsă dintre scenariști, regizori, actori, echipa de producție și, desigur, publicul fidel.

Ei consideră că această combinație de factori reprezintă „o adevărată alchimie” și au transmis recunoștință tuturor celor implicați, promițând că povestea va continua să fie la fel de captivantă.

Deși nu a fost anunțată încă o dată oficială de lansare pentru sezonul trei, interesul pentru evoluția lui Wednesday Addams rămâne unul mare.

Povestea legată de mătușa Ophelia și posibilele noi intrigi din familia Addams vor menține așteptarea intensă în rândul fanilor din întreaga lume.