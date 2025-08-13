Sezonul 2 din serialul Wednesday egalează deja performanțele primului. Șansele unui record pe Netflix sunt reale

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 10:25
de Iulia Kelt

Wednesday rămâne la înălțime / Foto: Netflix

Partea întâi a sezonului 2 din Wednesday a atins un prag impresionant: 50 de milioane de vizionări în numai cinci zile de la lansare.

Serialul, disponibil pe Netflix din 4 august 2025, a reușit astfel să egaleze performanțele de debut ale primului sezon, care au consacrat producția drept unul dintre cele mai mari succese ale platformei, potrivit datelor publicate de Variety.

În noile episoade, regizorul Tim Burton continuă să extindă universul familiei Addams, introducând mai mulți membri ai clanului și o gamă diversă de personaje din rândul „exclușilor”, ceea ce a ținut publicul în priză, fără dar și poate.

Deși împărțirea sezonului în două părți poate crea o experiență de vizionare fragmentată, strategia pare să facă parte dintr-un plan pe termen lung pentru menținerea interesului publicului.

Cum se compară cu succesul primului sezon

Sezonul inaugural, lansat în noiembrie 2022, a acumulat 341,1 milioane de ore de vizionare în primele cinci zile.

Având o durată totală de șase ore și 49 de minute, acest lucru se traduce prin aproximativ 50,1 milioane de vizionări.

Datele pentru sezonul 2 indică faptul că doar prima jumătate a reușit să ajungă la același nivel, lăsând loc pentru o creștere semnificativă odată cu lansarea părții a doua.

Finalul primei părți se încheie cu un cliffhanger spectaculos, pregătind terenul pentru o continuare intens așteptată care, sperăm noi, va duce la un deznodământ cât se poate de interesant.

Dacă ești curios să știi ce poți vedea în primele patru episoade, cu promisiunea că nu vei avea parte de spoilere care să-ți strice bucuria vizionării, poți citi recenzia sezonului al doilea din Wednesday, de pe Playtech.

Ce urmează în partea a doua din sezonul 2 al serialului Wednesday

Interesul pentru episodul următor este alimentat și de apariția lui Lady Gaga, care va avea un rol misterios și va contribui la coloana sonoră a serialului.

Prezența sa este văzută ca un potențial factor major de atracție, întărind tendința Netflix din 2025 de a pune în prim-plan francize conduse de personaje feminine puternice.

Partea a doua a sezonului 2 din Wednesday va fi disponibilă pe Netflix începând cu 3 septembrie 2025, iar estimările sugerează că serialul ar putea depăși recordurile stabilite de primul sezon, confirmându-și astfel statutul de fenomen global.

De asemenea, va exista inclusiv un sezon al treilea pentru Wednesday, iar informația este confirmată.

