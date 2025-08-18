Actorii din Wednesday recită din George Bacovia. Așa auzi cum sună „Plumb” în limba engleză și cât de bine se potrivește serialului Netflix semnat de Tim Burton

Wedneday este unul dintre cele mai apreciate seriale din vremurile noastre, dacă nu chiar din toate timpurile, spărgând adevărate recorduri pe Netflix.

De altfel, legătura producției lui Tim Burton cu România nu mai reprezintă un secret pentru nimeni, de vreme ce primul sezon al Wednesday a fost filmat parțial în țara noastră, printre cele mai cunoscute locații fiind Castelul Cantacuzino de la Bușteni, dar și Gara Sinaia, printre altele.

Mai mult decât atât, reamintim că în Victor Dorobanțu joacă rolul lui Thing, iar în primul sezon, Lurch a fost interpretat de George Burcea, el fiind ulterior înlocuit de Joonas Suotamos.

Chiar dacă filmările celui de-al doilea sezon nu au mai avut loc în România, ci în Irlanda, se pare că serialul continuă să păstreze o anumită legătură cu tot ceea ce înseamnă spiritul românesc, după cum vei afla în cele ce urmează.

Actorii din Wednesday recită „Plumb” de George Bacovia

Un clip publicat de Netflix pe contul oficial de Facebook ni-i arată pe actorii Isaac Ordonez (Pugsley Addams) și Joy Sunday (Bianca Barkley) interpretând poezia „Plumb”, scrisă de cunoscutul poet român, George Bacovia.

De altfel, nu avem cum să nu observăm cât de potrivită este opera poetică a românului, mai ales luând în calcul spiritul macabru care vine „mănușă” într-un serial ca Wednesday. Mai mult decât atât, trebuie să remarcăm, de asemenea, traducerea impecabilă în limba engleză care nu numai că nu schimbă metaforele, dar poate le și îmbunătățește pe alocuri.

Cine a fost, este și va fi George Bacovia pentru români și nu numai

George Bacovia (1881–1957) este considerat unul dintre cei mai importanți poeți simboliști români, fiind adesea asociat cu atmosfera sumbră, apăsătoare și melancolică a începutului de secol XX.

Născut la Bacău, oraș care i-a marcat profund universul poetic și care apare adesea în versurile sale, Bacovia a trăit într-o epocă de tranziție, când literatura română căuta noi direcții de exprimare artistică. Opera sa se remarcă prin tonalitatea funebră, prin recurența simbolurilor reci și printr-un lirism de o sinceritate tulburătoare.

Poeziile lui redau neliniști interioare, anxietăți și senzația unei lumi în declin, dominate de ploaie, toamnă, frig, izolare și degradare.

În volume precum „Plumb” (1916), „Scântei galbene” (1926), „Comedii în fond” (1936) sau „Stanțe burgheze” (1946), poetul creează imagini puternice, în care elementele naturii se transformă în reflexii ale unei existențe apăsătoare. Ploaia, de pildă, nu este doar un fenomen meteorologic, ci devine un simbol al singurătății și al monotoniei vieții.

Criticii literari au remarcat faptul că Bacovia a dus simbolismul românesc la o expresie extremă, apropiată uneori de expresionism, prin intensitatea trăirilor și prin folosirea obsesivă a unor imagini întunecate.

Dincolo de percepția că poezia lui ar fi una exclusiv pesimistă, în creația sa se găsesc și accente de ironie amară sau momente de revoltă ascunsă.

Viața lui Bacovia a fost marcată de dificultăți financiare și de o stare de sănătate fragilă, însă în ciuda acestor încercări a reușit să își construiască o voce poetică unică.

Astăzi, George Bacovia este recunoscut drept un clasic al literaturii române, studiat în școli și universități, fiind privit nu doar ca un poet al spleenului și al depresiei, ci și ca un artist care a știut să exprime, printr-un limbaj sobru și sugestiv, fragilitatea condiției umane.

Revenind la Wedneday, sezonul al doilea, partea întâi, se află spre vizionare pe Netflix, urmând ca, pe 3 septembrie, să ai parte de deznodământ, putând să urmărești celelalte patru episoade.