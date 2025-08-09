Ce poți vedea în prima parte a sezonului al doilea din Wednesday – Mistere, crime și superputeri, totul sub bagheta lui Tim Burton, dar cu „iz” de Harry Potter

Încă de la primul sezon, Wednesday a reușit să devină un adevărat fenomen printre spectatorii de toate vârstele, reușind să spargă barierele puse de anul de naștere al fiecăruia, un lucru care, de altfel, nu se întâmplă foarte des.

Cu o pauză considerabilă între primul și al doilea sezon, Wednesday a fost, poate, cea mai așteptată reîntoarcere de pe Netflix, aproximativ la egalitate cu ultimul sezon din Stranger Things care urmează și el să-și spună deznodământul cât de curând pe rețeaua de streaming.

Revenind la Wednesday, serialul a reușit să creeze o nouă bază de fani, cât și să-i păstreze pe cei care au crescut cu varianta interpretată de Christina Ricci, în anii ’90, așa cum menționam anterior.

Jenna Ortega a preluat ștafeta cu grație și a reușit să întruchipeze o variantă adolescentină a personajului, dându-i un suflu nou dar fără să uite de „greaua moștenire” a unei Wednesday foarte greu de replicat.

Wednesday, sezonul al doilea, partea întâi, cu indicii simpatice din operele clasice semnate de Tim Burton, dar și cu elemente care amintesc un pic cam prea mult de Harry Potter

Este drept, am parte de o misiune destul de grea în a încerca să-ți explic unele lucruri, mai ales dacă nu ai văzut încă prima parte a sezonului al doilea, fără să-ți dau spoilere și să-ți stric plăcerea vizionării.

Dacă puterile supranaturale nu au lipsit nici în sezonul întâi din Wednesday, pot spune că în cel de-al doilea pot părea puțin de natură exagerată, amintind mai degrabă de filmele Harry Potter decât de ceea ce a fost odinioară Familia Addams, inclusiv concursurile dintre tabere cărora le-ar fi lipsit câteva baghete de vrăjitori ca se apropie incredibil de mult de poveștile lui J.K. Rowlings.

Un aspect care mi-a plăcut destul de mult este introducerea unor „gems” din producțiile mai vechi ale lui Tim Burton, sesizând, la un moment dat, elemente din Edward Scissorhands, dar și un pic din Frankenweenie, dacă nu chiar și mai mult.

Iar cum o bună parte din baza de fani se uită acum la Wednesday întocmai pentru că e regizat de Burton, decizia reușește să pună accent pe factorul nostalgie destul de mult și să demonstreze ceea ce avea de demonstrat: vechiul merge la perfecție cu noul.

Cât despre poveste, în sine, nu pot să zic că m-a captat la fel de mult ca cea a sezonului întâi, însă înainte să trag concluzia finală poate că ar fi mai bine să aștept și partea a doua fără să mă hazardez prea mult în judecăți de valoare, ceea ce am să și fac.

O Catherine Zeta-Jones care pare să fi învățat cum să devină Morticia Addams

Dacă în primul sezon am observat cu destul de multă tristețe nepotrivirea actriței Catherine Zeta-Jones în rolul Morticiei Addams, părerea mi s-a schimbat considerabil acum.

Nu știu exact ce s-a întâmplat și cum a decurs procesul evolutiv al personajului prin filtrele lui Zeta-Jones, dar pare că actrița a învățat cum să intre mai bine în pielea Mortciei, deși încă pare că-i lipsește „șmechereala” Anjelicăi Huston, însă și asta poate fi o chestiune de obișnuință pură și nimic mai mult.

De asemenea, țin minte că, în primul sezon, actorul Luis Guzmán s-a confruntat cu destul de multe critici de vreme ce interpretarea sa nu avea mare legătură cu cea a lui Raul Julia. Totuși, dacă privești desenele originale ale Familiei Addams vei observa că Gomez cel „adevărat” seamănă izbitor cu interpretarea și fizicul lui Luis Guzmán.

Nu în ultimul rând, am apreciat că, în al doilea sezon, Pugsley pare să aibă ceva mai multe cuvinte de spus, fiind un personaj simpatic care ar fi meritat asta încă din primul sezon. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu?

La fel de important, dacă ești fanul actorilor Steve Buscemi sau Chrisopher Lloyd, ai șanse să îi vezi din plin.

Crime, mistere și monștri

O vorbă celebră spunea că monștri nu locuiesc sub patul tău ci înăuntrul tău, ceea ce ar explica destul de bine ceea ce se întâmplă în Wednesday. Desigur, dacă replica menționată anterior se referă la chestiuni cât se poate de palpabile, serialul lui Tim Burton ți le arată ad-literam, deși ar putea exista o oarecare metaforă și în cazul lui.

Toate ca toate, vorbim despre o vizionare cinstită care reușește să capteze și, sper eu, ca va duce povestea spre un final care să nu dezamăgească, având în vedere standardele mari pe care le-a impus primul sezon.

Atât sezonul întâi, cât și prima parte a sezonului al doilea se află acum spre vizionare pe Netflix, partea a doua urmând să fie lansată în data de 3 septembrie 2025, când vei putea vedea celelalte patru episoade menite să-ți ofere o explicație a primelor patru.

Mai mult, sezonul al treilea este deja confirmat, așa că ai destule motive de bucurie, chiar dacă o dată oficială de lansare nu există în acest moment.