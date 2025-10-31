Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 12:18
de Vieriu Ionut

Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii

METEO - VREME - ANM
Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii
Vremea în noiembrie 2025

După o toamnă blândă, cu temperaturi peste așteptări în multe regiuni, luna noiembrie aduce o schimbare vizibilă a vremii în România. Potrivit meteorologilor, doar primele zile ale lunii vor mai păstra valorile termice ridicate, urmând ca restul perioadei să se alinieze treptat la specificul sezonier. Prognoza revizuită indică o răcire treptată și un regim al precipitațiilor apropiat de normal, cu unele deficite în zonele montane și nord-vestice.

Primele zile din noiembrie, mai calde decât de obicei

Meteorologii anunță că perioada 3 – 10 noiembrie 2025 va fi singura săptămână din această lună în care temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru începutul de noiembrie. Pe întreg teritoriul țării, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal, cu zile plăcute, potrivite pentru activități în aer liber.

Totuși, în ciuda temperaturilor ridicate, cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vestul țării, acolo unde regimul pluviometric va fi deficitar. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă. Această combinație de temperaturi blânde și ploi puține va marca o scurtă „pauză” înaintea unei răciri treptate.

După 10 noiembrie, temperaturile revin la normal

Începând cu cea de-a doua săptămână a lunii, mai exact între 10 și 17 noiembrie 2025, meteorologii anunță o revenire la temperaturi normale pentru această perioadă. Astfel, aerul cald care a dominat prima parte a lunii se va retrage, iar valorile termice vor fi apropiate de cele specifice mijlocului de toamnă.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar în toată țara, însă lipsa ploilor se va resimți cel mai puternic în zonele montane. Aceste regiuni, unde precipitațiile ar fi trebuit să fie mai abundente în mod normal, vor înregistra cantități sub media obișnuită.

Stabilitate atmosferică în a doua jumătate a lunii

Între 17 și 24 noiembrie, vremea se va menține relativ constantă, fără variații majore de temperatură. Meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, cu o posibilă ușoară tendință de creștere în zonele montane. Aceasta ar putea face ca la altitudini mari să persiste o vreme ceva mai blândă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul de toamnă.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor rămâne apropiate de media multianuală, ceea ce înseamnă că ploile vor fi moderate și distribuite uniform pe întreg teritoriul României.

Ultima săptămână din noiembrie, apropiată de normalul termic

În intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie 2025, mediile valorilor termice vor fi în general similare celor obișnuite pentru finalul toamnei. Temperaturile nu vor mai depăși limitele normale, iar ploile se vor menține în jurul mediilor climatice ale perioadei.

Astfel, luna noiembrie va marca trecerea de la un început blând, ușor atipic pentru sezon, la un final tipic pentru sfârșitul toamnei, când frigul începe să se instaleze treptat. Meteorologii subliniază că revizuirea prognozei arată o evoluție mai temperată decât cea anunțată inițial, când se estima că vremea caldă s-ar fi putut prelungi până aproape de sfârșitul lunii.

În ansamblu, luna noiembrie 2025 va fi una de tranziție între toamna blândă și începutul sezonului rece. Prima săptămână va aduce temperaturi peste medie și ploi puține, dar ulterior vremea va reveni la normalul perioadei. În zonele montane și nord-vestice, precipitațiile vor fi mai reduse, în timp ce restul țării va înregistra o evoluție meteo echilibrată.

Astfel, românii se pot bucura de câteva zile calde la început de lună, înainte ca frigul de iarnă să își facă simțită prezența treptat.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Un studiu recent pune într-o nouă lumină conceptul de efect de seră. Ce concluzii au tras oamenii de știință
Un studiu recent pune într-o nouă lumină conceptul de efect de seră. Ce concluzii au tras oamenii de știință
Samsung lansează versiunea pentru PC a browserului său: sincronizare între dispozitive și funcții AI integrate
Samsung lansează versiunea pentru PC a browserului său: sincronizare între dispozitive și funcții AI integrate
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Anchetă în Jandarmerie după amenda dată organizatorului comemorării Colectiv: „Agentul nu a înțeles pe deplin spiritul legii”
Fericire uriașă pentru Andreea Esca. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a tatălui, după ce acesta a fost internat în mai multe spitale din București
Fericire uriașă pentru Andreea Esca. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a tatălui, după ce acesta a fost internat în mai multe spitale din București
Nu mai ies bani din șantaj. Profitul hackerilor specializați pe ransomware, în scădere, care este motivul
Nu mai ies bani din șantaj. Profitul hackerilor specializați pe ransomware, în scădere, care este motivul
FOTO Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025. Așa vezi lumea sălbatică prin ochii fotografilor
FOTO Cele mai frumoase imagini de la Wildlife Photographer of the Year 2025. Așa vezi lumea sălbatică prin ochii fotografilor
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Dacia anunță două noi modele pentru 2026: un automobil compact și un nou model electric
Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi
Când trebuie să treci la anvelopele de iarnă: limita de temperatură recomandată și sfaturi utile pentru șoferi
Revista presei
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de închisoare prin prescripția dosarului
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Roxana Nemeș, dezvăluiri după ce a devenit mamă de gemeni. Soțul îi este alături la fiecare pas: „Împreună facem totul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 31 octombrie 2025. Zodia care va primi un semn important de la univers
Playtech Știri
Familia medicului Ştefania Szabo, decizie neașteptată înainte de înmormântarea directorul medical al SJU Buzău
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...