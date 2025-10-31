Vremea se schimbă în noiembrie: doar primele zile vor avea temperaturi peste medie, spun meteorologii

După o toamnă blândă, cu temperaturi peste așteptări în multe regiuni, luna noiembrie aduce o schimbare vizibilă a vremii în România. Potrivit meteorologilor, doar primele zile ale lunii vor mai păstra valorile termice ridicate, urmând ca restul perioadei să se alinieze treptat la specificul sezonier. Prognoza revizuită indică o răcire treptată și un regim al precipitațiilor apropiat de normal, cu unele deficite în zonele montane și nord-vestice.

Primele zile din noiembrie, mai calde decât de obicei

Meteorologii anunță că perioada 3 – 10 noiembrie 2025 va fi singura săptămână din această lună în care temperaturile se vor menține ușor peste valorile obișnuite pentru începutul de noiembrie. Pe întreg teritoriul țării, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal, cu zile plăcute, potrivite pentru activități în aer liber.

Totuși, în ciuda temperaturilor ridicate, cantitățile de precipitații vor fi reduse în nord-vestul țării, acolo unde regimul pluviometric va fi deficitar. În restul regiunilor, precipitațiile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă. Această combinație de temperaturi blânde și ploi puține va marca o scurtă „pauză” înaintea unei răciri treptate.

După 10 noiembrie, temperaturile revin la normal

Începând cu cea de-a doua săptămână a lunii, mai exact între 10 și 17 noiembrie 2025, meteorologii anunță o revenire la temperaturi normale pentru această perioadă. Astfel, aerul cald care a dominat prima parte a lunii se va retrage, iar valorile termice vor fi apropiate de cele specifice mijlocului de toamnă.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar în toată țara, însă lipsa ploilor se va resimți cel mai puternic în zonele montane. Aceste regiuni, unde precipitațiile ar fi trebuit să fie mai abundente în mod normal, vor înregistra cantități sub media obișnuită.

Stabilitate atmosferică în a doua jumătate a lunii

Între 17 și 24 noiembrie, vremea se va menține relativ constantă, fără variații majore de temperatură. Meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, cu o posibilă ușoară tendință de creștere în zonele montane. Aceasta ar putea face ca la altitudini mari să persiste o vreme ceva mai blândă decât în mod obișnuit pentru sfârșitul de toamnă.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor rămâne apropiate de media multianuală, ceea ce înseamnă că ploile vor fi moderate și distribuite uniform pe întreg teritoriul României.

Ultima săptămână din noiembrie, apropiată de normalul termic

În intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie 2025, mediile valorilor termice vor fi în general similare celor obișnuite pentru finalul toamnei. Temperaturile nu vor mai depăși limitele normale, iar ploile se vor menține în jurul mediilor climatice ale perioadei.

Astfel, luna noiembrie va marca trecerea de la un început blând, ușor atipic pentru sezon, la un final tipic pentru sfârșitul toamnei, când frigul începe să se instaleze treptat. Meteorologii subliniază că revizuirea prognozei arată o evoluție mai temperată decât cea anunțată inițial, când se estima că vremea caldă s-ar fi putut prelungi până aproape de sfârșitul lunii.

În ansamblu, luna noiembrie 2025 va fi una de tranziție între toamna blândă și începutul sezonului rece. Prima săptămână va aduce temperaturi peste medie și ploi puține, dar ulterior vremea va reveni la normalul perioadei. În zonele montane și nord-vestice, precipitațiile vor fi mai reduse, în timp ce restul țării va înregistra o evoluție meteo echilibrată.

Astfel, românii se pot bucura de câteva zile calde la început de lună, înainte ca frigul de iarnă să își facă simțită prezența treptat.