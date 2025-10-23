Vine iar frigul. Când se răceşte vremea, temperaturile scad brusc

După mai multe zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii octombrie, vremea se schimbă radical. Meteorologii Accuweather anunță o răcire accentuată începând cu duminică, 26 octombrie, iar ploile vor reveni în majoritatea regiunilor țării. Ultima săptămână din octombrie va aduce un val de frig și o scădere bruscă a valorilor termice, mai ales pe timpul nopții.

Cât mai ține vremea caldă

Potrivit prognozei Accuweather, zilele de joi, vineri și sâmbătă vor aduce temperaturi plăcute, peste media normală a perioadei. Astăzi, 23 octombrie, maximele ajung până la 22°C, însă diminețile și serile rămân reci, cu valori care nu depășesc 10°C. Vineri, 24 octombrie, mercurul din termometre va urca până la 19°C, iar minimele vor coborî până la 6°C, un contrast specific toamnei târzii.

Sâmbătă, 25 octombrie, încă mai putem vorbi despre o zi blândă, cu maxime de 17°C și minime de 8°C. Este, însă, ultimul weekend cu vreme caldă din luna octombrie. De duminică, 26 octombrie, aerul rece își face simțită prezența, iar temperaturile vor scădea brusc în toată țara.

De când începe răcirea și cât va dura

Duminică, maximele vor atinge doar 16°C, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 9°C. Totodată, meteorologii anunță o creștere a gradului de instabilitate atmosferică, iar ploile își vor face apariția în special în vestul și centrul țării.

Luni, 27 octombrie, ploile devin mai consistente, cu o probabilitate de 92%, iar temperaturile vor scădea ușor față de zilele anterioare. Maximele nu vor depăși 16°C, iar pe timpul nopții se vor înregistra 8°C.

Marți, 28 octombrie, răcirea continuă: termometrele vor arăta cel mult 14°C, iar noaptea valorile vor coborî până la 5°C, aducând un aer de iarnă timpurie în multe zone.

Cum va fi sfârșitul lunii octombrie și începutul lui noiembrie

Spre mijlocul săptămânii, vremea rămâne instabilă. Miercuri, 29 octombrie, sunt prognozate ploi și maxime de 16°C, iar joi, 30 octombrie, ploile vor fi scurte, dar frecvente, cu temperaturi de 19°C ziua și doar 4°C noaptea.

Vineri, 31 octombrie, cerul se mai limpezește, iar maximele cresc ușor până la 23°C, cu o probabilitate redusă de precipitații. În weekendul de la începutul lunii noiembrie, valorile se mențin moderate – 22°C ziua și 7°C noaptea, cu perioade parțial însorite.

După un octombrie capricios, finalul de lună aduce un aer autentic de toamnă: mai frig, mai umed și cu diferențe mari între zi și noapte. E semnul clar că iarna nu mai e departe.