Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 09:13
de Diana Dumitrache

Prognoza meteo pentru luna noiembrie. Nu vom avea ninsori, ci doar temperaturi neobişnuite

Cum va fi vremea în luna noiembrie (Foto: Profimedia)

România se va bucura, în următoarele săptămâni, de o vreme mai caldă decât cea specifică perioadei, potrivit prognozei publicate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Temperaturile vor fi constant mai ridicate faţă de mediile multianuale, iar ploile vor fi, în general, puţine.

Meteorologii anunţă temperaturi neobişnuite

În prima săptămână a intervalului (27 octombrie – 3 noiembrie), valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele normale, mai ales în regiunile vestice, nord-vestice şi nord-estice ale ţării. În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii anunţă un regim pluviometric deficitar în vest, dar şi local în centru şi est, în timp ce în restul regiunilor cantităţile de ploaie vor fi apropiate de cele obişnuite.

Săptămâna 3 – 10 noiembrie. Vremea caldă va continua în toată ţara, cu temperaturi medii peste normalul perioadei, în special în vest şi nord-vest. Totodată, precipitaţiile vor fi uşor deficitare, ceea ce înseamnă că România va traversa o perioadă mai uscată, fără episoade semnificative de ploaie.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie. Tendinţa de încălzire se va menţine, meteorologii estimând valori termice mai ridicate decât cele obişnuite pentru mijlocul lunii noiembrie, în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal doar în nord-estul ţării, în timp ce în restul zonelor va fi uşor deficitar, adică ploile vor fi rare şi slabe cantitativ.

Cum va fi vremea în săptămâna 17 – 24 noiembrie

Ultima săptămână din prognoză va aduce, de asemenea, temperaturi uşor peste valorile climatologice normale pentru finalul lunii noiembrie. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi în general apropiate de mediile multianuale, fără abateri semnificative.

Specialiştii ANM subliniază că, deşi temperaturile ridicate sunt plăcute pentru această perioadă, deficitul de precipitaţii ar putea accentua seceta pedologică în unele regiuni agricole, în special în vest şi sud. De asemenea, lipsa ploilor şi alternanţa dintre zilele calde şi nopţile răcoroase ar putea favoriza formarea ceţii şi a brumelor dimineaţa.

Astfel, România se îndreaptă spre o lună noiembrie atipic de blândă, cu vreme stabilă şi temperaturi peste media normală, semn al persistenţei unui regim anticiclonic ce domină Europa de Sud-Est la începutul iernii climatologice.

