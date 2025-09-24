Ultima ora
Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
24 sept. 2025 | 17:37
de Daoud Andra

Toamna își intră serios în drepturi în România, iar veștile de la meteorologi confirmă acest lucru. Directorul executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a anunțat miercuri, la Antena 3 CNN, că zilele următoare vor aduce primele ninsori din acest sezon. Schimbările bruște de temperatură și intensificările de vânt vor face ca ultima parte a lunii septembrie și primele zile din octombrie să fie deosebit de reci pentru perioada calendaristică în care ne aflăm.

Temperaturile scad brusc

Meteorologii au remarcat deja primele semne ale răcirii. În nordul Moldovei, termometrele au indicat miercuri după-amiază doar 14 grade Celsius, iar tendința de răcire va continua.

„Mâine vor fi 11 – 12 grade în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade în partea de vest şi de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă şi, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 şi 22 de grade.

Temperaturi, cum spuneam, mult mai coborâte faţă de ceea ce ar fi firesc în această perioadă. Şi există semnalul ca a doua parte a săptămânii viitoare să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârşitul lunii septembrie şi primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoţeşte această răcire”, a precizat Florinela Georgescu, la Antena 3 CNN.

În contrast, doar Banatul și Oltenia au mai resimțit miercuri valori apropiate de 30 de grade Celsius, dar și aceste regiuni vor fi curând cuprinse de aerul rece și de fenomene specifice toamnei.

Cod galben de vânt și primele semne de iarnă

Potrivit ANM, pentru joi a fost emis un cod galben de vânt valabil în patru județe și în zona litoralului. Rafalele puternice vor accentua senzația de frig, iar în zonele montane înalte, condițiile meteo vor deveni propice pentru apariția primilor fulgi de zăpadă din această toamnă.

Astfel, în România începe un episod de vreme instabilă, cu temperaturi ce coboară mult sub media obișnuită a perioadei. Schimbarea bruscă va fi resimțită de toată țara, însă cel mai puternic în nord și la munte, acolo unde se vor înregistra primele ninsori.

Specialiștii explică faptul că aceste variații climatice nu sunt neobișnuite, dar scăderea valorii termice este una remarcabilă. Dacă la începutul săptămânii unele regiuni se bucurau de zile aproape estivale, acum România se pregătește pentru valori de mijloc de noiembrie.

Tendința de răcire va continua și în săptămâna următoare, ceea ce înseamnă că începutul lunii octombrie ar putea aduce o vreme chiar mai rece decât ne-am fi așteptat.

