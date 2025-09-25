Cum va fi vremea zilele următoare. Câte zile ține frigul. Temperaturile scad până la -4 grade

Ultima ora
25 sept. 2025 | 15:25
de Daoud Andra

După o vară care părea că nu se mai termină, vremea s-a schimbat brusc, aducând temperaturi mult mai scăzute în mai multe regiuni ale țării. Schimbarea de regim termic a fost explicată de Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, într-o intervenție tv, unde a detaliat atât cauzele fenomenului, cât și durata acestuia.

Răcire accentuată în toată țara

„S-a terminat vara foarte prelungită de care ne-am bucurat până ieri. Răcirea a început de ieri în partea de nord și centru a Moldovei. Aerul rece intră deasupra țării noastre prin regiunile extracarpatice. La început, răcirea va fi mai pronunțată în Moldova, Dobrogea, Muntenia, apoi treptat și în partea de vest, centru și nord-vest a teritoriului”, a explicat Florinela Georgescu.

Aceasta a subliniat că răcirea bruscă are legătură directă cu un anticiclon de mari dimensiuni, responsabil pentru aducerea unui val de aer polar în Europa.

„În zona geografică a țării noastre, presiunea atmosferică este în creștere pronunțată dinspre nord, dinspre Europa central-nordică. Sunt variații puternice, atât în valoarea presiunii atmosferice, cât și în privința temperaturii. Acest vast anticiclon care se extinde deasupra Europei este asociat unei mase de aer de origine polară”, a precizat directorul ANM, într-o intervenție la Digi24.

Anticiclonul versus vortexul polar

Pentru a clarifica posibilele confuzii, specialist a făcut o comparație între anticiclon și vortexul polar.

„Este vorba despre un câmp vast, o zonă extinsă cu presiunea atmosferică ridicată. Vortexul polar înseamnă o presiune scăzută, temperaturi într-adevăr foarte scăzute, dar blocate de brâul de vânturi foarte intense din zona polară. Sigur, vortexul va fi de interes, dar vom discuta despre el în sezonul de iarnă. Deocamdată, la scară europeană, totul este influențat de circulația foarte intensă de deasupra Oceanului Atlantic”, a explicat ea.

Întrebată cât va ține acest episod rece, șefa de la prognoză a explicat că nu este doar o scurtă răcire, ci începutul unui interval mai lung.

„Astăzi vremea va continua să se răcească. Astăzi așteptăm maxime între 11 și 24° în partea de nord a Moldovei, mâine între 15 și 22° și ne vom menține cu acest ecart al temperaturilor în cea mai mare parte a intervalului următor. Aceasta înseamnă cel puțin săptămâna care urmează. Sigur, cu variații de la o zi la alta datorate prezenței norilor”, a spus Georgescu.

Unde se vor înregistra temperaturi negative

Pentru Capitală, cele mai reci valori sunt estimate pentru începutul săptămânii viitoare.

„Avem semnalul că pentru București cel mai rece ar trebui să fie luni cu o maximă de doar 15°. Și să mai spunem că acest aer foarte rece, deși este asociat unei presiuni atmosferice ridicate care nu favorizează formarea precipitațiilor, totuși precipitații slabe vor mai fi, iar în zona montană înaltă acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare”, a adăugat ea.

Astfel, frigul va persista mai multe zile, iar în zonele montane se va resimți mai sever, cu temperaturi care pot coborî până la -4 grade în timpul nopții. După o vară prelungită, România intră acum, fără echivoc, în sezonul rece.

