Prognoza meteo pe 10 zile. Vremea se schimbă radical. Anunțul ANM

Meterologii au anunțat vremea în următoarele zile și se pare că vremea se schimbă radical. Sunt așteptate oscilații mari de temperatură în următoarele două săptămâni, în toate regiunile țării. Se va încălzi treptat, chiar dacă luna aprilie debutează cu valori termice mai scăzute decât media perioadei.

Prognoza meteo pe 10 zile

Vremea în Banat

Încălzire treptată în prima parte a intrevalului, așadar temperatura aerului va crește de la valori normale la o medie a celor diurne de 18-20 grade C și nocturne de 6-8 grade C. Oscilații de temperatură din data de 3 aprilie până la finele intervalului de prognoză. Ploi puține până în data de 1 aprilie.

Vremea în Crișana

Creștere treptată a valorilor termice între 30 martie și 2 aprilie, la o medie diuurnă de 17-19 grade C și nocturne de 5-8 grade C, peste normalul perioadei. Oscilații termice din data de 3 aprilie până la finalul intervalului de prognoză și ploi slabe până în data de 1 aprilie. Perioade cu acumulare a cantităților de apă.

Vremea în Transilvania

O vreme mai rece la debutul intervalului de referință, după care temperaturile vor crește, ajungând în data de 2 aprilie la valoru peste cele obișnuite perioadei din an, cu maxime de 15-19 grade C și minime de 2-6 grade C. Alternanță apoi de vreme caldă cu vreme mai rece. Regim pluviometric deficitar până în 2 aprilie, apoi probabilitatea de ploi va fi mai ridicată.

Vremea în Maramureș

Temperatura va crește treptat în prima parte a intervalului, iar în data de 2 aprilie vor fi maxime de 14-16 grade C și minime de 2-6 grade C. Zile calde apoi la amiază, alternând cu perioade mai reci de 11-14 grade C. Ploi slabe între 29 martie și 1 aprilie, iar în 2 aprilie local manifestări de instabilitate atmosferică.

Vremea în Moldova

O încălzire semnificativă până în data de 2 aprilie, așadar de la valori ușor sub cele multianuale, temperaturile ating între 17 și 20 grade C. regim pluviometric deficitar până în data de 2 aprilie, apoi urmează perioade cu probabilitate de ploaie mai ridicată.

Vremea în Dobrogea

O vreme mai rece decât normalul perioadei la început de interval, după care vremea se va încălzi semnificativ în 2 aprilie cu 15-18 grade la amiază. Alternanță de zile calde cu zile mai reci apoi. Ploi locale și temporare, iar după data de 3 aprilie, probabilitate ridicată de ploaie.

Vremea în Muntenia

O creștere treptată a valorilor termice între 30 martie și 2 aprilie, la o medie de 18-20 grade C pe timp de zi, în creștere față de nivelul perioadei la care ne aflăm. Oscilații termice destul de importante după data de 3 aprilie. Ploi slabe până în data de 3 aprilie, după care vor fi perioade cu probabilitate mai ridicată de ploi moderate cantitativ.

Vremea în Oltenia

Temperaturi normale pentru perioada la care ne aflăm la începutul intervalului de referință, apoi în data de 2 aprilie vreme caldă cu 19-21 grade la amiază. Oscilații termice din data de 3 aprilie. Ploi pe spații mici până în data de 2 aprilie, apoi vor fi perioade cu o probabilitate mai ridicată de ploi moderate cantitativ.

Vremea la munte

Vremea se va încălzi treptat până în 2 aprilie, cu maxime între 4 și 10 grade C și minime între -4 și 2 grade C. Până la finele intervalului de referință vor alterna zile calde cu temperaturi peste mediile multianuale cu zile mult mai reci. Precipitații mixte la începutul intervalului de referință, iar după 2 aprilie perioade cu probabilitate mai ridicată de precipitații.