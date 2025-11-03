Ultima ora
Vremea în Egipt, de Revelion. Staţiunea perfectă pentru iarnă: Hurghada sau Sharm?
03 nov. 2025
de Vieriu Ionut

Cum va fi vremea în Egipt de Revelion 2025

Când în România iarna aduce frig, ploaie și zăpadă, tot mai mulți români aleg să-și petreacă sărbătorile de iarnă sub razele soarelui din Egipt. Cu temperaturi plăcute, peisaje spectaculoase și hoteluri de lux, stațiunile Sharm el Sheikh și Hurghada sunt printre cele mai căutate destinații exotice pentru perioada Revelionului. Însă întrebarea care revine în fiecare an rămâne aceeași: unde este mai bine să mergi iarna — în Sharm sau în Hurghada?

Sharm el Sheikh, destinația favorită pentru iarnă

Turiștii români care au experimentat ambele destinații par să aibă un răspuns clar: Sharm el Sheikh este locul perfect pentru vacanțele de iarnă. Stațiunea, situată la poalele munților Sinai, oferă o climă mai blândă și o protecție naturală împotriva vânturilor care pot fi destul de puternice în această perioadă în alte zone ale Egiptului.

Pe forumurile de călătorii, recomandările curg una după alta.

„Eu vă recomand Sharm. Temperatura este puțin mai ridicată decât în Hurghada, cam cu 2-3 grade. Am prins în unele ierni chiar 29 de grade”, scrie un turist român.

Alții confirmă că diferența de câteva grade poate face o mare diferență atunci când îți dorești o baie în mare chiar și la final de decembrie.

De asemenea, apa Mării Roșii în Sharm el Sheikh este recunoscută pentru claritatea sa și pentru recifele spectaculoase, perfecte pentru pasionații de snorkeling.

„Și apa mării este puțin mai caldă și mai liniștită, ideală pentru snorkeling. Nu e vânt, zona e mult mai protejată datorită munților Sinai”, povestește o altă turistă care a ales Sharm pentru perioada sărbătorilor.

Hurghada, alternativa populară, dar mai răcoroasă

Deși Sharm el Sheikh pare să fie preferata turiștilor, Hurghada rămâne o opțiune importantă, mai ales pentru cei care caută o atmosferă mai animată, apropiată de marile orașe. Cu toate acestea, condițiile meteo nu sunt mereu la fel de prietenoase.

În decembrie și ianuarie, vântul bate mai des în Hurghada, iar seara temperaturile pot scădea considerabil.

„În Hurghada vântul este destul de prezent și uneori e răcoare, deși la soare e plăcut”, scriu mai mulți turiști care au experimentat ambele stațiuni.

În ciuda acestui inconvenient, Hurghada rămâne atractivă pentru scufundări, plimbări cu barca sau excursii în deșert.

Atmosfera din Hurghada este comparată adesea cu cea din Cairo, fiind o zonă mai populată și mai aglomerată.

„Hurghada este cam cum este Cairo. În Sharm este mult mai cald. Recomand cu încredere”, spune un român care a ales să revină în Egipt pentru al doilea an consecutiv.

Experiențele turiștilor români: Sharm câștigă detașat

Pe forumurile și grupurile de călătorii dedicate Egiptului, majoritatea celor care au fost în ambele destinații recomandă Sharm el Sheikh, mai ales pentru perioada Revelionului. Zona Hadaba, în special, este menționată ca fiind mai liniștită și mai puțin expusă vântului.

„Unii spun că în Sharm ar fi mai cald… recomand zona Hadaba, e mai puțin ventilată”, notează o turistă.

Alții povestesc despre experiențele lor recente:

„Sharm el Sheikh este superb, luxos. Am fost anul trecut în decembrie pentru Crăciun și Revelion. Acum venim pe 18 noiembrie pentru două săptămâni. Am fost și în iunie anul ăsta. Excepțional.”

Sharm el Sheikh oferă, în plus, numeroase resorturi all inclusive, servicii de înaltă calitate și o gamă largă de activități de relaxare și divertisment. Temperaturile din perioada Revelionului se situează, în general, între 23 și 28 de grade Celsius ziua, iar seara scad rar sub 18 grade.

Unde e mai bine de Revelion 2025?

Pentru cei care plănuiesc o vacanță de iarnă sub soarele egiptean, alegerea pare simplă: Sharm el Sheikh oferă condiții meteo mai stabile, ape mai calde și o atmosferă de vacanță mai confortabilă. Hurghada rămâne o alternativă pentru cei care preferă explorarea și agitația urbană, însă vântul și diferențele de temperatură pot fi un inconvenient pentru turiștii sensibili la frig.

Așadar, dacă planul este să petreceți Revelionul 2025 în Egipt, turiștii români recomandă cu încredere Sharm el Sheikh – locul unde iarna se transformă în vară, iar soarele nu lipsește nicio clipă.

