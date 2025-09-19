Top activități pentru familii cu copii mici în Hurghada, Egipt. Aşa te vei bucura de vacanţă

Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 14:24
de Vieriu Ionut

Când planifici o vacanţă în Hurghada cu copiii mici, vrei să fii sigur că găseşti echilibrul ideal între relaxare și distracţie. Stațiunea de pe malul Mării Roșii oferă numeroase opțiuni adaptate familiei, de la parcuri acvatice la excursii pe mare sau activităţi în deșert. Dacă vrei să te asiguri că micuţii se vor distra pe deplin şi vor avea experienţe sigure și frumoase, iată o selecție de activități de neratat.

Acvarii și explorare acvatică fără scufundări

Un loc ideal pentru copii mici este Hurghada Grand Aquarium, unde cei mici pot vedea peste 1.200 de specii marine într-un spațiu sigur, cu tuneluri subacvatice și acvarii mari care le permit să observe pești colorați, broaște țestoase și alte viețuitoare marine fără să ude picioarele.

Pentru cei care nu vor să înoate, turele cu semi-submarine sau submarine turistic oferă priveliști subacvatice spectaculoase fără stropi. Geamuri mari, atmosferă controlată de temperatură și informare în mai multe limbi fac aceste excursii potrivite pentru cei foarte tineri.

Parcuri acvatice – distracţie şi răcorire

Hurghada are câteva dintre cele mai impresionante parcuri acvatice din regiune, perfecte pentru zilele foarte calde:

  • Jungle Aqua Park – cu zeci de tobogane, piscine cu valuri, zone speciale pentru cei mici și locuri de relaxare pentru părinți.
  • Makadi Water World – foarte potrivit pentru familii, oferă peste 50 de atracţii, inclusiv piscine și zone cu tobogane potrivite copiilor mici.

Aceste parcuri sunt locuri bune pentru după-amiaza când soarele e puternic şi copiii au nevoie de o combinaţie între joacă și răcoare.

Excursii pe mare și insule

O zi petrecută pe apă sau insule apropiate poate fi o experienţă memorabilă:

  • Dolphin House Snorkeling Trip este una dintre cele mai plăcute activități pentru copii și părinți, deoarece apa este liniștită iar copiii pot să vadă delfini în habitatul lor natural.
  • Giftun Island sau zone similare unde snorkeling-ul este dublat de plaje cu nisip fin și locuri sigure pentru micuți.
  • Tururi cu barca sau semi-submarine, pentru a admira recifurile de corali de sub apă, fără ca cei mici să fie nevoiți să înoate.

Aventură în deșert și experienţe culturale

Cei mici pot fi încântaţi de contrastele Hurghadei între plajă și deșert:

  • Safari în deșert, cu plimbări pe cămilă pentru cei mici, vizite în sate beduine, cina tradițională sub cerul înstelat. Este o modalitate bună de a descoperi cultura locală într-un cadru controlat.
    âPlimbările cu cămile pe plajă, la răsărit sau la apus, când soarele este mai blând.

Alte opţiuni relaxante și utile

Relaxare pe plaje cu nisip fin și apă limpede, cu zone de umbră pentru protecția copiilor. Hurghada are multe plaje bine adaptate, cu facilități pentru familii.

Vizită în Sand City Hurghada, un muzeu în aer liber cu sculpturi din nisip — perfecte pentru fotografii și explorare distractivă pentru cei mici.

Hurghada oferă multe oportunități pentru familii cu copii mici: acvarii, parcuri acvatice, insule liniștite, aventuri deșertice și plimbări relaxante pe plajă. Planificând activitățile cu grijă (în funcție de vârstă, temperatură și confort), vacanța poate fi nu doar distractivă, ci și memorabilă pentru întreaga familie.

