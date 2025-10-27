Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi în iarna 2025. Câte zile libere vor avea de Crăciun și Revelion

După o perioadă intensă de cursuri, sistemul educațional din România, cel preuniversitar, pregătește o pauză consistentă pentru elevi. Structura anului școlar 2025-2026, stabilită oficial de Ministerul Educației, aduce în prim-plan o perioadă de repaus extinsă, plasată strategic în jurul sărbătorilor de iarnă. Este vorba despre cel mai lung interval de zile libere de care vor beneficia elevii, oferind un răgaz binemeritat pentru odihnă și pentru petrecerea timpului cu familia.

O pauză mult așteptată în calendarul educațional

Perioada de repaus, care include Crăciunul și Anul Nou, se profilează a fi cea mai extinsă întrerupere a activității didactice din întregul an școlar 2025-2026. Această vacanță, care îmbină sărbătorile tradiționale cu zilele de odihnă, este așteptată cu entuziasm de comunitatea școlară. Detaliile calendaristice arată că această pauză depășește orice altă vacanță din acest an școlar, fiind o ocazie unică pentru elevi de a se deconecta complet.

Vacanță de iarnă pentru elevi. 19 zile fără cursuri

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii vor beneficia de un total impresionant de 19 zile calendaristice consecutive de repaus în iarna 2025-2026. Această durată o propulsează drept cea mai lungă pauză din structura anului școlar.

Startul oficial al acestei vacanțe este programat pentru sâmbătă, 20 decembrie 2025. Această dată marchează sfârșitul celui de-al doilea modul de cursuri, permițând elevilor să intre direct în atmosfera sărbătorilor. Revenirea în sălile de clasă este stabilită pentru joi, 8 ianuarie 2026, când va începe cel de-al treilea modul de învățare. Astfel, perioada de odihnă se va încheia efectiv în ziua de miercuri, 7 ianuarie 2026.

Sărbători legale incluse: Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul

Un aspect notabil al acestei vacanțe lungi este faptul că include, pe lângă tradiționalele Crăciun și Anul Nou, și două sărbători legale introduse recent. Potrivit Legii nr. 52/2023, zilele de 6 ianuarie – Boboteaza și 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul sunt zile libere legale.

În structura calendaristică a anului 2026, Boboteaza cade într-o zi de marți, iar Sfântul Ioan Botezătorul într-o zi de miercuri, ambele fiind cuprinse în intervalul de vacanță. Aceste două zile completează cele 19 zile libere, contribuind la caracterul extins al repausului.

Anul școlar 2025-2026 este organizat pe modelul introdus începând cu 2022-2023, respectiv cel al celor cinci module de cursuri, alternate cu cinci perioade de vacanță.

Modulul care precede direct vacanța de iarnă, al doilea din structură, a debutat pe 3 noiembrie 2025 și se va încheia pe 19 decembrie 2025. Acesta este un modul de cursuri cu o durată de aproximativ șapte săptămâni, punând o presiune considerabilă asupra elevilor înainte de marea pauză. Odată cu încheierea acestui modul, pe 20 decembrie 2025, începe cea mai lungă perioadă de repaus.

Calendarul general al vacanțelor 2025-2026

Vacanța de iarnă este, de departe, cea mai lungă, dar nu singura din structura aprobată. Structura generală a vacanțelor este următoarea:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026 (19 zile);

Vacanța mobilă („de schi”): O săptămână, flexibilă, stabilită la nivelul inspectoratelor școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026;

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026.

Astfel, deși vacanța de vară este în general percepută ca fiind cea mai lungă, însumând 79 de zile, vacanța din mijlocul anului școlar, cea de iarnă, este cea care deține recordul de zile libere consecutive din timpul cursurilor (19 zile), oferind un moment de respiro vital elevilor.