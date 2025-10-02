Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare şi mai multe avertizări de tip Cod galben şi Cod portocaliu pentru intervalul 2 – 4 octombrie, vizând întreaga ţară. În următoarele zile sunt aşteptate ploi abundente, temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă, vânt intens şi ninsori la altitudini înalte.

Vreme deosebit de rece, ninsori şi ploi abundente

În perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, România va fi afectată de un val de frig, cu maxime cuprinse între 7 şi 17 grade Celsius şi minime între 0 şi 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Începând de joi dimineaţă, aria ploilor se va extinde dinspre sud-vest către restul teritoriului. Cantităţile de apă vor atinge 25–50 l/mp, iar în sud se vor înregistra local peste 70–90 l/mp.

La munte sunt prognozate precipitaţii mixte, iar peste 1500 m altitudine va ninge temporar viscolit, formându-se strat de zăpadă.

Pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, ANM a emis un Cod galben de ploi abundente pentru vestul Munteniei şi sudul Banatului, unde cantităţile de apă vor ajunge la 40–50 l/mp. Totodată, judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Vâlcea şi Gorj se află sub Cod portocaliu, cu ploi importante cantitativ, de 50–70 l/mp.

Avertizări de vânt puternic şi ninsori viscolite la munte

Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi sudul Moldovei se află sub Cod galben de intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 km/h. În judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul Bucureşti şi pe litoralul Constanţei, ANM a instituit Cod portocaliu, prognozând rafale puternice de 70–85 km/h, în special în seara zilei de miercuri şi noaptea următoare.

În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, la peste 1500 m, este valabil un Cod galben pentru ninsori temporar viscolite şi strat de zăpadă de 10–20 cm. În paralel, zonele montane din judeţele Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba şi Sibiu se află sub Cod portocaliu, cu ninsori abundente şi depuneri de 30–40 cm de zăpadă.

Meteorologii avertizează că vremea severă ar putea afecta traficul rutier şi reţelele de electricitate, mai ales în zonele montane şi de câmpie expuse rafalelor. Autorităţile recomandă prudenţă la deplasări, verificarea sistemelor de scurgere a apei şi adaptarea activităţilor la condiţiile meteorologice nefavorabile.

Astfel, începutul lunii octombrie aduce un episod de vreme de iarnă timpurie, cu ploi torenţiale şi ninsori, fenomene care vor afecta majoritatea regiunilor ţării.