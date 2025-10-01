Ultima ora
Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență

Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență

Capitala intră, de joi dimineață, sub avertizări meteo de vânt puternic și ploi însemnate cantitativ, potrivit prognozei speciale pentru București emisă de ANM. Între joi, ora 10:00, și vineri dimineața, vremea va fi închisă, vântoasă și mult mai rece decât este normal pentru început de octombrie.

Cod portocaliu de vijelii în București

Meteorologii anunță ploi pe aproape tot parcursul intervalului, cu cantități estimate la 10 – 20 l/mp. Vântul va sufla în rafale de 50 – 55 km/h pe timpul zilei, iar seara și noaptea se va intensifica, atingând 70 – 75 km/h. Temperaturile vor scădea la valori maxime de 10 – 11 grade și minime de 4 – 6 grade.

Ca urmare a Codului Portocaliu de vijelii, Primăria Capitalei a activat procedurile de urgență. Poliția Locală verifică șantierele și panourile publicitare pentru a preveni incidente, iar Administrația Străzilor inspectează semafoarele. Echipele ALPAB sunt pregătite să intervină în parcuri pentru arborii doborâți de vânt, iar companiile municipale – inclusiv Apa Nova și Termoenergetica – au mobilizat echipe de intervenție pentru eventuale avarii.

Pentru semnalarea problemelor provocate de furtună, bucureștenii pot apela numărul gratuit 0800.800.868.

Vremea rea va continua și după noaptea de joi spre vineri. Între vineri dimineață și sâmbătă, ora 9:00, ploile se vor intensifica, urmând să cadă între 25 și 40 l/mp, iar rafalele de vânt vor atinge din nou 70 – 75 km/h. Temperaturile maxime se vor menține scăzute, la 10 – 12 grade, cu minime de 8 – 9 grade.

Sâmbătă, condițiile se vor ameliora. Ploile vor fi mai slabe și izolate, vântul va slăbi treptat, iar temperaturile vor urca ușor, spre 13 grade Celsius.

