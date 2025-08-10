Vreme instabilă la început de săptămână: vijelii, dar și caniculă în mai multe zone. Sunt restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate

Luni, 11 august, o mare parte a României se va confrunta cu fenomene meteo extreme, potrivit avertizărilor meteorologilor. În zona montană și submontană a Munteniei, în nord-estul Olteniei, dar și în sudul și estul Transilvaniei, spre după-amiază și în prima parte a nopții, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată.

ANM: Vreme instabilă luni, 11 august

Meteorologii anunță înnorări temporar accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Izolat, cantitățile de apă pot ajunge la 20 – 25 l/mp, existând risc de grindină și vijelii puternice.

Vântul va sufla cu putere în regiunile vestice, estice și sudice, rafalele urmând să atingă 50 – 70 km/h. În zona litoralului, intensificările vor depăși 50 km/h, iar marea va fi foarte agitată, cu valuri care vor lovi cu forță țărmul.

În privința temperaturilor, contrastul termic va fi semnificativ: valorile maxime vor fi de 25 – 26°C în nordul Moldovei, în timp ce în sud-vestul Olteniei termometrele vor urca până la 41°C. Specialiștii recomandă populației să fie precaută în deplasări, să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf în zonele cu temperaturi extreme și să ia măsuri pentru protecția bunurilor în fața vântului și furtunilor.

Astfel, ziua de luni va aduce atât caniculă sufocantă în sud-vest, cât și furtuni violente în zonele montane și submontane, ceea ce face ca vigilenţa și adaptarea planurilor de călătorie la condițiile meteo să fie esențiale.

Restricţii de circulaţie pentru camioane din cauza Codului roşu de caniculă

Luni, între orele 12:00 şi 20:00, circulaţia vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi interzisă pe toate drumurile naţionale şi pe drumurile expres din judeţele Mehedinţi şi Dolj, aflate sub avertizare Cod roşu de caniculă, informează Centrul Infotrafic al Poliţiei Române, conform News.ro.

Măsura nu se aplică transporturilor de persoane, animalelor vii, produselor perisabile de origine animală sau vegetală, vehiculelor aflate în misiuni de urgenţă, transporturilor funerare, poştale, echipamentelor de prim-ajutor, distribuţiei de carburanţi, mărfurilor transportate sub temperatură controlată, tractării vehiculelor avariate, distribuţiei de apă şi hrană în zone calamitate, salubrizării, apei îmbuteliate, produselor agricole, transporturilor militare implicate în exerciţii multinaţionale şi altor categorii similare.

În funcţie de evoluţia vremii, restricţiile ar putea fi ridicate, menţinute sau prelungite.

Poliţiştii rutieri, recomandări pentru şoferi

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor, în contextul valului de căldură persistent, să verifice înainte de plecare presiunea pneurilor şi funcţionarea sistemului de climatizare. Temperaturile ridicate din habitaclu pot favoriza oboseala, cu efecte precum reacţii întârziate, dificultăţi de concentrare, căscat frecvent, clipit excesiv sau chiar adormire la volan.

De asemenea, reflexiile intense ale soarelui pot afecta percepţia obstacolelor şi anticiparea manevrelor celorlalţi participanţi la trafic. Şoferii sunt sfătuiţi să evite deplasările în orele de vârf ale după-amiezii, mai ales dacă au probleme de sănătate, iar dacă drumul nu poate fi amânat, să călătorească însoţiţi.

Pentru drumurile lungi, se recomandă opriri mai dese în zone special amenajate, pentru odihnă şi hidratare, astfel încât să fie prevenită oboseala care afectează vigilenţa. Totodată, este importantă păstrarea unei distanţe de siguranţă faţă de vehiculul din faţă, folosirea centurii de siguranţă şi a sistemelor de prindere pentru pasageri.