România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend

Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 11:15
de Vieriu Ionut

Un val de căldură extremă se abate asupra României, aducând cu sine temperaturi sufocante și un disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis avertizări de Cod Galben și Portocaliu, care vor intra în vigoare în weekend și vor afecta aproape întreaga țară. Anunțul vine pe fondul unei veri deja toride, dar intensitatea prognozată pentru următoarele zile depășește valorile înregistrate până acum.

Weekendul începe cu un Cod Galben de caniculă

Începând de sâmbătă, 9 august, de la ora 12:00, o avertizare de Cod Galben de caniculă va cuprinde mai multe regiuni ale țării. Banatul, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei se vor confrunta cu temperaturi maxime care vor oscila între 35 și 37 de grade Celsius.

Specialiștii avertizează că în sudul Olteniei și al Banatului, termometrele ar putea indica izolat chiar și 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de sufocare. Nopțile vor fi la fel de greu de suportat, cu minime ce se vor situa, în general, între 18 și 22 de grade, transformându-le în nopți tropicale în multe zone.

Duminică, avertizările se intensifică

Duminică, 10 august, situația se agravează. De la ora 10:00, un Cod Portocaliu de caniculă va fi activ pentru județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. În aceste zone, canicula se va intensifica drastic, iar disconfortul termic va fi extrem. Valorile maxime vor atinge 38-39 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile nu vor oferi o pauză prea mare de la căldură, cu minime cuprinse între 19 și 23 de grade, ceea ce confirmă caracterul tropical al nopții.

Tot duminică, de la aceeași oră (10:00), un nou Cod Galben va intra în vigoare, extinzând aria de acoperire a caniculei. Maramureșul, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor afla sub această avertizare. Aici, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, atingând valori între 33 și 37 de grade. La fel ca în celelalte zone, disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale în anumite zone, cu minime cuprinse între 17 și 21 de grade.

Perspectiva pentru începutul săptămânii viitoare

Potrivit informațiilor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), canicula și disconfortul termic nu se vor retrage complet. Luni, 11 august, aceste condiții meteorologice vor persista, în special în sud-vestul și sudul țării. Recomandările medicilor și ale autorităților sunt să se evite expunerea prelungită la soare, să se consume lichide în cantități mari și să se folosească mijloace de protecție solară.

