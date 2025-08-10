Deşi meteorologii spuneau că în august nu o să mai fie caniculă, se anunţă un nou cod roşu. Temperaturile vor depăşi 41 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru duminică un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil până luni dimineață, în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor ajunge la 36–39°C, iar minimele între 19–23°C, caracterizând nopți tropicale.

Avertizări meteo de la ANM

Alte 18 județe și Bucureștiul sunt sub Cod galben, cu maxime de 33–37°C și ITU peste pragul critic de 80 de unități.

În noaptea de duminică spre luni (21:00 – 06:00), județele Botoșani, Iași și Vaslui vor fi sub Cod galben de vânt, cu rafale de 50–60 km/h.

Luni, canicula se intensifică: Mehedinți și Dolj intră sub Cod roșu, cu maxime de 39–41°C și disconfort termic deosebit de accentuat. Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu (37–39°C), iar nouă județe și Capitala sub Cod galben (33–37°C).

Cum va fi vremea în Bucureşti

Tot luni, între orele 06:00 și 18:00, este valabil un Cod galben de vânt în Galați, Brăila, vestul Ialomiței, zonele joase din Vrancea, Buzău și Prahova, cu rafale de 50–70 km/h.

București: Duminică, temperaturile ating 37°C, cu disconfort termic accentuat și noapte tropicală (18–21°C). De luni până marți dimineață, vremea rămâne caniculară (maximă 35°C), cu posibile averse și descărcări electrice seara și noaptea.

Asta în ciuda faptului că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat, la jumătatea lunii iulie, o răcire semnificativă a vremii și un regim pluviometric peste media normală, în special în debutul perioadei. Luna august părea să aducă o pauză binevenită de la căldura extremă: nu erau prognozate perioade caniculare.