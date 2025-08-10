Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
10 aug. 2025 | 11:21
de Diana Dumitrache

Deşi meteorologii spuneau că în august nu o să mai fie caniculă, se anunţă un nou cod roşu. Temperaturile vor depăşi 41 de grade

METEO - VREME - ANM
Deşi meteorologii spuneau că în august nu o să mai fie caniculă, se anunţă un nou cod roşu. Temperaturile vor depăşi 41 de grade
Avertizări meteo de căldură pentru zilele următoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis pentru duminică un Cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil până luni dimineață, în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Temperaturile maxime vor ajunge la 36–39°C, iar minimele între 19–23°C, caracterizând nopți tropicale.

Avertizări meteo de la ANM

Alte 18 județe și Bucureștiul sunt sub Cod galben, cu maxime de 33–37°C și ITU peste pragul critic de 80 de unități.

În noaptea de duminică spre luni (21:00 – 06:00), județele Botoșani, Iași și Vaslui vor fi sub Cod galben de vânt, cu rafale de 50–60 km/h.

Vezi și:
Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend

Luni, canicula se intensifică: Mehedinți și Dolj intră sub Cod roșu, cu maxime de 39–41°C și disconfort termic deosebit de accentuat. Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea vor fi sub Cod portocaliu (37–39°C), iar nouă județe și Capitala sub Cod galben (33–37°C).

Cum va fi vremea în Bucureşti

Tot luni, între orele 06:00 și 18:00, este valabil un Cod galben de vânt în Galați, Brăila, vestul Ialomiței, zonele joase din Vrancea, Buzău și Prahova, cu rafale de 50–70 km/h.

București: Duminică, temperaturile ating 37°C, cu disconfort termic accentuat și noapte tropicală (18–21°C). De luni până marți dimineață, vremea rămâne caniculară (maximă 35°C), cu posibile averse și descărcări electrice seara și noaptea.

Asta în ciuda faptului că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat, la jumătatea lunii iulie, o răcire semnificativă a vremii și un regim pluviometric peste media normală, în special în debutul perioadei. Luna august părea să aducă o pauză binevenită de la căldura extremă: nu erau prognozate perioade caniculare.

 

Ce este „insula de căldură urbană”. Fenomenul afectează din ce în ce mai des oraşele din întreaga lume şi aduce temperaturi chiar şi cu 15 grade mai mari
Recomandări
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
NASA vrea ca SUA să fie prima țară care pune un reactor nuclear pe Lună. Ce planuri au americanii și când vor să le ducă la capăt
NASA vrea ca SUA să fie prima țară care pune un reactor nuclear pe Lună. Ce planuri au americanii și când vor să le ducă la capăt
Telecabina care urcă spre Cetatea Deva este din nou funcțională. Cât costă o călătorie, funcţionează zilnic între orele 09:00 și 20:00
Telecabina care urcă spre Cetatea Deva este din nou funcțională. Cât costă o călătorie, funcţionează zilnic între orele 09:00 și 20:00
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO
Playtech Știri
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor
Playtech Știri
Cum se pun ardeii copţi la borcan? Cantitatea perfectă de sare şi oţet pentru a rezista toată iarna
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei