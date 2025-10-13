Vrei nu vrei, Volvo te obligă să-ți schimbi telefonul: Decizia luată de gigantul auto care i-a înfuriat pe oameni

Decizia Volvo de a renunța la cheile clasice în favoarea unui sistem digital compatibil doar cu iPhone a stârnit nemulțumirea clienților, mai ales a utilizatorilor Android.

Decizia Volvo de a elimina cheile tradiționale din noile modele EX30 și EX90 a generat un val de reacții negative din partea proprietarilor, scrie Autoblog.com.

Constructorul suedez a introdus în locul cheilor clasice un sistem digital bazat pe carduri și telefoane inteligente, însă implementarea a fost primită cu numeroase critici.

Potrivit publicației Autoblog, sistemul actual de acces fără cheie funcționează doar cu iPhone și Apple Watch, lăsând utilizatorii de Android fără posibilitatea de a folosi aceeași metodă.

În consecință, aceștia sunt obligați să utilizeze un card fizic de rezervă, un proces considerat greoi și puțin practic.

Cardul de acces, o soluție provizorie nepopulară

Cardul de acces, de dimensiunea unui card bancar, trebuie atins de stâlpul B pentru a debloca mașina, iar apoi plasat pe consola centrală pentru pornirea motorului.

„Clienții nu sunt mulțumiți de acest sistem”, a recunoscut Stephen Connor, directorul Volvo Australia, într-un interviu pentru Drive.

Connor a explicat că intenția companiei a fost de a încuraja trecerea la „cheia digitală”, telefonul urmând să înlocuiască complet cheia fizică. În realitate însă, limitarea la ecosistemul Apple a dus la excluderea unei părți considerabile din publicul țintă, aproape jumătate dintre utilizatorii de smartphone din SUA folosesc Android.

O strategie digitală care nu corespunde realității demografice

Volvo a conceput EX30 ca un model orientat spre tineri, în special pentru cumpărători cu vârste între 24 și 50 de ani, familiarizați cu tehnologiile moderne.

Totuși, datele interne arată că majoritatea proprietarilor actuali ai modelului au între 50 și 80 de ani, o categorie mai puțin dispusă să renunțe la cheile tradiționale.

Această discrepanță între așteptările companiei și profilul real al clienților pune sub semnul întrebării strategia digital-first promovată de constructorul suedez.

Volvo reevaluează opțiunile pentru viitor

În urma reacțiilor negative, producătorul analizează posibilitatea de a renunța complet la sistemul cu carduri sau de a adăuga compatibilitate cu telefoanele Android.

Alte soluții luate în calcul includ actualizări software over-the-air care ar putea îmbunătăți experiența de utilizare a cardului digital.

Deocamdată, posesorii de EX30 și EX90 continuă să se confrunte cu un paradox: un sistem de acces fără cheie care, în loc să simplifice viața, a devenit o sursă de frustrare.

Volvo pare nevoită să recunoască faptul că, uneori, tehnologia „inteligentă” are nevoie de o soluție mai simplă, cum ar fi o cheie clasică.