Volvo, acuzată în SUA că a ascuns un defect grav de siguranță la XC40 Recharge

Volvo, brand recunoscut timp de decenii pentru inovațiile sale în domeniul siguranței auto, se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai serioase scandaluri din istoria sa recentă. Un proces colectiv, admis în august 2025 de o instanță din California, acuză producătorul suedez că a tăinuit un defect grav care poate provoca accelerații neintenționate la modelul electric XC40 Recharge. Problema ridică semne de întrebare nu doar în privința siguranței acestor vehicule, ci și asupra modului în care compania a gestionat informațiile legate de defecțiune.

Potrivit documentelor depuse în instanță, defectul reclamat ar fi cauzat deja incidente grave în Norvegia, acolo unde concentrația mare de vehicule electrice a făcut posibilă observarea rapidă a problemei. În cel puțin șapte accidente, șoferii au acuzat o accelerație bruscă, fără intenție, uneori imediat după schimbarea poziției levierului de transmisie sau în timpul unor manevre lente de parcare. Un caz tragic a implicat un XC40 care, aflat la etajul patru al unei parcări, a spart peretele și a căzut în gol, provocând moartea conducătorului auto.

Anchetele tehnice desfășurate în Norvegia au descoperit vulnerabilități la izolarea modulului de frânare și la conexiunile electrice din zona pedalei, precum și posibile erori de software care nu acordă prioritate siguranței atunci când senzorii transmit informații conflictuale. Cu toate acestea, Volvo a negat constant existența unei probleme, chiar și în fața dovezilor prezentate de experți independenți, limitându-se la declarații generale de condoleanțe și la referiri la investigații oficiale anterioare care nu ar fi găsit nereguli.

În SUA, procesul colectiv susține că defectul poate provoca accelerații neintenționate atât în mers înainte, cât și în marșarier, fiind asociat cu funcții precum „auto hold” și condusul cu o singură pedală. Problema ar fi fost cunoscută de Volvo, care ar fi primit numeroase plângeri din partea clienților americani, dar nu ar fi declanșat un recall general.

Deficiențe de software și lipsa reacției oficiale

Expertiza tehnică prezentată în proces indică faptul că sistemul de control al mașinii nu este capabil să gestioneze în siguranță defectele hardware minore, cum ar fi umiditatea în conectori, și nu are o logică software suficient de robustă pentru a preveni executarea comenzilor periculoase.

Un exemplu invocat este lipsa unei verificări logice de tip „IF/dacă” atunci când pedalele de frână și accelerație sunt apăsate simultan sau când datele senzorilor intră în conflict. În loc să anuleze comenzile suspecte, software-ul ar permite accelerarea completă, punând în pericol viața ocupanților și a celor din jur.

Procesul mai susține că Volvo a aplicat remedieri izolate doar pentru anumite vehicule și că, în ciuda gravității potențiale a defectului, compania a continuat să producă și să vândă modele XC40 Recharge în SUA, promovându-le drept sigure. Modelele vizate sunt cele fabricate între 2020 și 2024, perioadă în care au avut loc două rechemări în service în SUA, dar niciuna nu ar fi abordat în profunzime problema accelerației neintenționate.

Implicații pentru imaginea Volvo și pentru industria auto

Acest caz are potențialul de a afecta serios reputația Volvo, un brand care și-a construit identitatea pe baza siguranței. În istoria recentă, alți producători auto au gestionat probleme similare prin acțiuni rapide: oprirea vânzărilor, rechemări în service și implementarea de soluții definitive. În acest caz, acuzația principală nu vizează doar existența defectului, ci și faptul că Volvo ar fi ales să îl ascundă, ignorând avertismentele și plângerile clienților.

Procesul colectiv, la care participă deja peste 100 de reclamanți, cere despăgubiri pentru riscurile la care au fost expuși proprietarii, pentru pierderea valorii de revânzare a mașinilor și pentru imposibilitatea de a le folosi în siguranță. Oricine consideră că a fost afectat de această problemă se poate alătura acțiunii în instanță.

Până la pronunțarea unui verdict final, Volvo beneficiază de prezumția de nevinovăție și are șansa de a-și susține punctul de vedere. Totuși, pentru mulți, cazurile din Norvegia rămân o dovadă concretă a pericolului. Indiferent de rezultatul procesului, această situație atrage atenția asupra nevoii ca siguranța să primeze în fața oricăror considerente comerciale, mai ales în era vehiculelor electrice și a sistemelor complexe de control electronic.

