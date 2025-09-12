Volvo anunță că mașinile vor fi complet electrice în următorii 10 ani. Decizia, menită să se alinieze standardelor impuse la Bruxelles

Directorul general al Volvo, Håkan Samuelsson, afirmă că tranziția către automobile electrice este ireversibilă, iar compania suedeză se pregătește pentru o piață dominată exclusiv de modele fără motor termic.

Volvo a făcut primele declarații în acest sens în urmă cu peste patru ani, anunțând intenția de a trece la o gamă exclusiv electrică până la finalul deceniului.

Obiectivele pentru electrificare sunt ambițioase

Planurile au fost însă ajustate, iar acum producătorul estimează că între 90% și 100% dintre vânzările sale vor fi reprezentate de automobile electrice și hibride plug-in până în 2035. Samuelsson consideră însă că electrificarea totală se va produce la scurt timp după această etapă.

„Industria auto va fi electrică, nu există cale de întoarcere”, a declarat CEO-ul Volvo pentru Bloomberg. El a mai spus că ritmul tranziției poate diferi în funcție de regiune, dar direcția este clară: în aproximativ 10 ani, toate mașinile vor fi electrice și, pe măsură ce tehnologia avansează, costurile vor scădea.

În acest moment, compania continuă să lanseze modele hibride plug-in, precum noul XC70, descris de Samuelsson ca fiind „mașini electrice cu un motor de rezervă”.

În paralel, Volvo produce și modele complet electrice, precum ES90, aflat deja în fabricație. Schimbarea de gamă ar putea însemna și dispariția unor modele tradiționale, dar conducerea susține că adaptarea este necesară pentru a face față competiției tot mai puternice din Europa.

Concurență acerbă: Ce viziune există pentru 2035

Declarațiile șefului Volvo arată că producătorul suedez nu vede dificultăți majore în atingerea obiectivului Uniunii Europene de a opri vânzarea de automobile cu motor termic până în 2035.

Samuelsson, revenit la conducere după retragerea lui Jim Rowan, consideră că industria auto va trece printr-un proces de selecție dur, în care doar cei capabili să se adapteze vor supraviețui.

„Companiile vor fi obligate să se plieze pe noile condiții și să supraviețuiască, altele nu vor reuși”, a avertizat acesta. CEO-ul Volvo anticipează că două sau trei mărci chineze puternice vor domina piața europeană în anii următori, iar ceilalți producători vor trebui să accepte această realitate.

Prin această strategie, Volvo pare să vrea să se alinieze la direcția impusă de Bruxelles, dar transmite totodată un mesaj clar: pentru a rămâne competitivi, constructorii auto trebuie să adopte rapid soluții electrice.