Ultima ora
Programul RABLA 2025 are undă verde, după ce a fost adoptat de Guvern. Ce s-a schimbat în ediția din acest an, când începe de fapt
12 sept. 2025 | 10:12
de Iulia Kelt

Volvo anunță că mașinile vor fi complet electrice în următorii 10 ani. Decizia, menită să se alinieze standardelor impuse la Bruxelles

AUTO
Volvo anunță că mașinile vor fi complet electrice în următorii 10 ani. Decizia, menită să se alinieze standardelor impuse la Bruxelles
Adio mașini pe motorină sau benzină? Foto: Pulse Energy

Directorul general al Volvo, Håkan Samuelsson, afirmă că tranziția către automobile electrice este ireversibilă, iar compania suedeză se pregătește pentru o piață dominată exclusiv de modele fără motor termic.

Volvo a făcut primele declarații în acest sens în urmă cu peste patru ani, anunțând intenția de a trece la o gamă exclusiv electrică până la finalul deceniului.

Obiectivele pentru electrificare sunt ambițioase

Planurile au fost însă ajustate, iar acum producătorul estimează că între 90% și 100% dintre vânzările sale vor fi reprezentate de automobile electrice și hibride plug-in până în 2035. Samuelsson consideră însă că electrificarea totală se va produce la scurt timp după această etapă.

Vezi și:
Noul Renault Clio 6, una dintre cele mai iubite mașini în România, vine cu aspect modern și tehnologie avansată
Mașina turcească de care nu ai auzit niciodată, mai sigură decât o Toyota sau un BMW. Ce știm despre electricele T10X și T10F de la Togg

„Industria auto va fi electrică, nu există cale de întoarcere”, a declarat CEO-ul Volvo pentru Bloomberg. El a mai spus că ritmul tranziției poate diferi în funcție de regiune, dar direcția este clară: în aproximativ 10 ani, toate mașinile vor fi electrice și, pe măsură ce tehnologia avansează, costurile vor scădea.

În acest moment, compania continuă să lanseze modele hibride plug-in, precum noul XC70, descris de Samuelsson ca fiind „mașini electrice cu un motor de rezervă”.

În paralel, Volvo produce și modele complet electrice, precum ES90, aflat deja în fabricație. Schimbarea de gamă ar putea însemna și dispariția unor modele tradiționale, dar conducerea susține că adaptarea este necesară pentru a face față competiției tot mai puternice din Europa.

Concurență acerbă: Ce viziune există pentru 2035

Declarațiile șefului Volvo arată că producătorul suedez nu vede dificultăți majore în atingerea obiectivului Uniunii Europene de a opri vânzarea de automobile cu motor termic până în 2035.

Samuelsson, revenit la conducere după retragerea lui Jim Rowan, consideră că industria auto va trece printr-un proces de selecție dur, în care doar cei capabili să se adapteze vor supraviețui.

„Companiile vor fi obligate să se plieze pe noile condiții și să supraviețuiască, altele nu vor reuși”, a avertizat acesta. CEO-ul Volvo anticipează că două sau trei mărci chineze puternice vor domina piața europeană în anii următori, iar ceilalți producători vor trebui să accepte această realitate.

Prin această strategie, Volvo pare să vrea să se alinieze la direcția impusă de Bruxelles, dar transmite totodată un mesaj clar: pentru a rămâne competitivi, constructorii auto trebuie să adopte rapid soluții electrice.

Un ciclon schimbă vremea în România: ploi abundente și vânt de până la 80 km/h. Harta județelor vizate
Recomandări
Schimbări la serialul The Last of Us. Omul din spatele celor mai importante decizii se retrage din producție
Schimbări la serialul The Last of Us. Omul din spatele celor mai importante decizii se retrage din producție
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru această categorie
Se schimbă Codul Muncii, o veste bună pentru părinți. Zile de telemuncă obligatorii pentru această categorie
Francezii cumpără bucată cu bucată: o afacere locală românească trece în proprietatea unui gigant
Francezii cumpără bucată cu bucată: o afacere locală românească trece în proprietatea unui gigant
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Elon Musk îl atacă pe seful ChatGPT, Sam Altman, după interviul acordat lui Tucker Carlson. Moartea controversată a unui angajat OpenAI, sub lupă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Fotbalistul din România care s-a aruncat de la etajul 3 al unui bloc din Slatina a decedat după mai bine de două săptămâni de comă
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Cum arată un Ferrari de 100 de milioane de dolari, de ce costă atât de mult
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Apple, acuzată că a folosit cărți piratate pentru antrenarea inteligenței artificiale. Scriitorii cer despăgubiri și distrugerea datelor
Revista presei
Adevarul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Playtech Știri
Ce naționalitate are soțul Andei Adam și ce afaceri are în străinătate. A mai fost căsătorit și are o fiică
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...