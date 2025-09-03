„Vreau să las casa unui copil, însă ceilalţi doi nu sunt de acord”. Ce pot face părinţii în această situaţie, conform avocaţilor

Situațiile legate de moștenire și împărțirea bunurilor între copii nasc adesea conflicte în familii. Un internaut a întrebat pe rețelele sociale ce poate face dacă dorește să lase casa doar unuia dintre copiii săi, în timp ce ceilalți nu sunt de acord. Răspunsul venit din partea unui avocat a clarificat aspectele legale.

Părinții decid liber cât timp sunt în viață

Întrebarea adresată a fost următoarea: ”Vreau să las casa mea doar unuia dintre copii, iar ceilalți doi nu sunt de acord. Ce trebuie să fac?” Avocata Alexandra Chirilă a explicat că, în asemenea cazuri, decizia aparține exclusiv proprietarului, fără a fi necesar acordul celorlalți membri ai familiei.

”Atât timp cât sunteți în viață, puteți face ce doriți cu bunurile dumneavoastră. Nu aveți nevoie de acordurile copiilor pentru a vinde, a dona bunuri sau proprietatea dumneavoastră”, a declarat aceasta.

Astfel, un părinte are deplină libertate să își dispună patrimoniul după bunul plac, fie prin donație, fie prin vânzare, indiferent de opinia copiilor.

Drepturile copiilor, limitate până la moștenire

Alexandra Chirilă a subliniat că drepturile copiilor asupra bunurilor părinților apar doar în anumite condiții strict prevăzute de lege: ”Copiii nu au niciun drept asupra bunurilor părinților, în afară de dreptul la moștenire și dreptul la întreținere, în anumite condiții.” Cu alte cuvinte, până la decesul părinților, copiii nu pot invoca pretenții asupra unei case, a unui teren sau a oricărei alte proprietăți.

Reglementările legale privind moștenirea intervin doar după deschiderea succesiunii, moment în care patrimoniul defunctului se împarte conform normelor stabilite de Codul civil. Avocata a făcut trimitere și la cadrul legal: ”Avem în acest sens articolul 500 din Codul civil”, a menționat ea.

Ce trebuie să știe părinții care vor să facă o donație

În practică, mulți părinți aleg să își exprime dorința în timpul vieții prin acte de donație. Acest lucru elimină eventualele conflicte ulterioare și clarifică de pe acum cine rămâne cu imobilul.

Totuși, specialiștii recomandă consultarea unui notar sau avocat înainte de a face un astfel de pas, pentru a evita interpretări eronate și litigii viitoare.

Un alt aspect important este că, în cazul donațiilor, copiii care se consideră nedreptățiți pot cere reducerea liberalităților excesive, dacă prin acestea le este afectată ”rezerva succesorală”. Aceasta reprezintă partea minimă din avere la care au dreptul moștenitorii rezervatari, conform legii.

Prin urmare, deși un părinte poate dispune liber de bunurile sale cât trăiește, este recomandată o informare corectă și completă pentru a preveni conflictele familiale și procesele care pot apărea după deschiderea succesiunii.