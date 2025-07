Cel mai mare buget din istoria UE: 2.000 mld. euro pentru viitorul Europei. Șefa Ursula von der Leyen salută ”cel mai ambiţios buget propus vreodată”

Uniunea Europeană face un pas istoric spre un viitor mai puternic și mai sigur: Comisia Europeană a propus cel mai mare buget din istoria blocului comunitar, respectiv 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034. Suma uriașă arată clar că Europa vrea să rămână competitivă, unită și capabilă să facă față tuturor provocărilor.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acest plan și l-a numit ”cel mai ambițios buget propus vreodată”. De ce? Pentru că include mai mulți bani pentru firmele europene, pentru apărare și pentru fermieri, chiar dacă aici discuțiile rămân tensionate.

Our budget will help build a Union that protects.

We are proposing €131 billion for Defence and Space, under the Competitiveness Fund.

5 times of what we have today.

This will strengthen our industrial base and our capabilities. pic.twitter.com/H3E2ZqyHHV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 16, 2025