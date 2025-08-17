Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 15:31
de Ioana Bucur

Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington

NEWS - HP
Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington
Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va afla luni la Washington, unde va fi însoțit de mai mulți lideri europeni și de secretarul general al NATO, potrivit BBC. Vizita are loc în contextul unei întâlniri programate la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.

Lista liderilor europeni care merg luni cu Volodimir Zelenski la Washington

Din delegație vor face parte președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ursula von der Leyen a confirmat participarea printr-un mesaj publicat pe X, precizând că se va afla la Washington la cererea lui Zelenski.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimr Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la videoconferința Coaliției Voinței. La cererea președintelui Zelenski, mâine voi participa la reuniunea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”, a scris Ursula Von Der Leyen pe contul său de X.

Înaintea vizitei, liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz participă, duminică după-amiază, la o videoconferință a „Coaliției Voinței”, alături de alți parteneri europeni și internaționali. La discuții a luat parte și președintele României, Nicușor Dan. Diplomații spun că tema centrală a reuniunii a fost legată de posibile garanții de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui eventual acord de pace.

Vezi și:
Nicușor Dan, prima reacție după summitul Trump-Putin: „Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă”
Volodimir Zelenski, chemat la Washington. Donald Trump îi invită și pe liderii europeni la întâlnirea de la Casa Albă

Donald Trump a sugerat recent că Kievul ar putea beneficia de un mecanism de protecție similar articolului 5 al NATO, însă în afara Alianței, o idee percepută la Moscova drept o amenințare directă.

Potrivit Politico, statele europene se tem că Zelenski nu va primi la Washington același tratament favorabil pe care Trump i l-a arătat lui Vladimir Putin și încearcă să-i consolideze poziția prin prezența mai multor lideri europeni la întâlnirea de luni.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale
Cum au încercat două românce să fure din Lidl. Imaginile femeile prinse în fapt au devenit virale
Nicușor Dan a mers în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Starețul de la Prislop i-a pregătit o primire specială – ce i-a oferit președintelui
Nicușor Dan a mers în pelerinaj la mănăstirea Arsenie Boca. Starețul de la Prislop i-a pregătit o primire specială – ce i-a oferit președintelui
Cătălin Scărlătescu a pierdut primul proces cu Antena 1. Unde a greșit celebrul Chef și ce daune trebuie să plătească. Decizia nu este definitivă
Cătălin Scărlătescu a pierdut primul proces cu Antena 1. Unde a greșit celebrul Chef și ce daune trebuie să plătească. Decizia nu este definitivă
De ce cad merele din pom înainte de a se coace. Află ce trebuie să faci pentru a-ți salva recolta
De ce cad merele din pom înainte de a se coace. Află ce trebuie să faci pentru a-ți salva recolta
Furnicile sunt mai bune la munca în echipă decât oamenii, arată un nou studiu
Furnicile sunt mai bune la munca în echipă decât oamenii, arată un nou studiu
Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross. O roată desprinsă a lovit doi spectatori, competiția a fost suspendată
Accident grav la Campionatul Național de Rally Cross. O roată desprinsă a lovit doi spectatori, competiția a fost suspendată
TVA la vânzarea unui apartament vechi: când se plătește și ce trebuie să știe proprietarii
TVA la vânzarea unui apartament vechi: când se plătește și ce trebuie să știe proprietarii
8 plante pe care trebuie să le tunzi în august. Așa vei obține flori mai bogate și sănătoase
8 plante pe care trebuie să le tunzi în august. Așa vei obține flori mai bogate și sănătoase
Revista presei
Adevarul
Cum au apărut „ca un tsunami” cazurile de enteroviroză la copii. „E prea mare presiunea pe sistemul medical”. Ce pot face părinții
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Playtech Știri
Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa, rochia pe care a purtat-o e spectaculoasă: „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou