Zelenski nu se duce singur la întâlnirea cu Donald Trump. Ce lideri europeni au acceptat să facă parte din delegația care merge la Washington

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va afla luni la Washington, unde va fi însoțit de mai mulți lideri europeni și de secretarul general al NATO, potrivit BBC. Vizita are loc în contextul unei întâlniri programate la Casa Albă cu președintele american Donald Trump.

Lista liderilor europeni care merg luni cu Volodimir Zelenski la Washington

Din delegație vor face parte președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Ursula von der Leyen a confirmat participarea printr-un mesaj publicat pe X, precizând că se va afla la Washington la cererea lui Zelenski.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimr Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la videoconferința Coaliției Voinței. La cererea președintelui Zelenski, mâine voi participa la reuniunea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”, a scris Ursula Von Der Leyen pe contul său de X.

Înaintea vizitei, liderii europeni Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz participă, duminică după-amiază, la o videoconferință a „Coaliției Voinței”, alături de alți parteneri europeni și internaționali. La discuții a luat parte și președintele României, Nicușor Dan. Diplomații spun că tema centrală a reuniunii a fost legată de posibile garanții de securitate pentru Ucraina, ca parte a unui eventual acord de pace.

Donald Trump a sugerat recent că Kievul ar putea beneficia de un mecanism de protecție similar articolului 5 al NATO, însă în afara Alianței, o idee percepută la Moscova drept o amenințare directă.

Potrivit Politico, statele europene se tem că Zelenski nu va primi la Washington același tratament favorabil pe care Trump i l-a arătat lui Vladimir Putin și încearcă să-i consolideze poziția prin prezența mai multor lideri europeni la întâlnirea de luni.