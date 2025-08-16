Volodimir Zelenski, chemat la Washington pentru o discuție cu Donald Trump. Primul mesaj transmis de liderul de la Kiev: „Sunt recunoscător”

Ultima ora
16 aug. 2025 | 11:05
de Ioana Bucur

Știri Externe
Foto: Facebook

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni cu fostul președinte american Donald Trump la Washington începând de luni, după summitul acestuia cu Vladimir Putin în Alaska, a anunțat sâmbătă jurnalistul Barak Ravid de la Axios pe X, citat de The Guardian.

Zelenski a confirmat planul, subliniind disponibilitatea Ucrainei de a depune eforturi maxime pentru a obține pacea.

„Am avut o discuție lungă și substanțială cu președintele Donald J. Trump. Am început cu discuții față în față, înainte de a invita liderii europeni să ni se alăture. Această convorbire a durat mai mult de o oră și jumătate, inclusiv aproximativ o oră de discuție bilaterală cu președintele Trump.

Ucraina își reafirmă disponibilitatea de a depune eforturi maxime pentru a obține pacea. Președintele Trump ne-a informat despre întâlnirea sa cu liderul rus și despre principalele puncte ale discuției lor. Este important ca puterea Americii să aibă un impact asupra evoluției situației.

Sprijinim propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivelul liderilor, iar formatul trilateral este potrivit pentru aceasta.

Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind oprirea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație.

Este important ca europenii să fie implicați în fiecare etapă pentru a asigura împreună cu America garanții de securitate fiabile. De asemenea, am discutat despre semnale pozitive din partea americană privind participarea la garantarea securității Ucrainei. Continuăm să ne coordonăm pozițiile cu toți partenerii. Mulțumesc tuturor celor care ne sprijină”, a transmis președintele Ucrainei.

Potrivit Casei Albe, Trump a purtat o discuție lungă cu Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington, iar în prezent vorbește și cu liderii NATO, a precizat secretarul de presă Karoline Leavitt.

