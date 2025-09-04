Volkswagen renunță la denumirile „ID” pentru modelele electrice și revine la nume clasice. Care sunt motivele

Volkswagen a confirmat oficial că va renunța la structura de denumire „ID” pentru gama sa de vehicule electrice, o strategie pe care o adoptase pentru a diferenția aceste modele de restul portofoliului. Decizia marchează o schimbare importantă în politica de brand a constructorului german, care încearcă să facă modelele electrice mai atractive și mai ușor de înțeles pentru publicul larg.

Primul exemplu concret este modelul ID.2all, care va intra în producție sub numele de Polo electric. Mai mult, Volkswagen a confirmat și lansarea unei versiuni sportive GTI, menită să readucă spiritul clasic al mărcii în era mobilității electrice.

Denumirile de tip „ID” au fost introduse pentru a crea o identitate separată pentru modelele electrice, însă strategia s-a dovedit greu de urmărit pentru publicul obișnuit. Nume precum ID.3 sau ID.7 erau recunoscute în principal de fanii dedicați ai mărcii, dar pentru cumpărătorul mediu păreau abstracte și lipsite de emoție.

Martin Sander, membru al consiliului de administrație Volkswagen, a explicat schimbarea prin forța simbolică a numelor tradiționale: „Un model ca Polo arată cât de puternic poate fi un nume: înseamnă fiabilitate, personalitate și istorie. Tocmai de aceea, oferim din nou modelelor electrice nume care trezesc emoții și fac parte din viața de zi cu zi. Mobilitatea electrică nu trebuie să fie doar progresistă, ci și accesibilă și personală.”

Această mutare ar putea ajuta Volkswagen să-și apropie clienții care s-au simțit până acum intimidați sau dezorientați de noua gamă. În loc să perceapă modelele electrice ca pe un segment „exotic”, cumpărătorii le vor putea asocia mai ușor cu tradiția și reputația numelor consacrate.

Noile modele prezentate la salonul auto de la Munchen

Volkswagen va prezenta oficial aceste schimbări la IAA Munich, unul dintre cele mai importante târguri auto din Europa. Acolo, compania va aduce Polo electric și noul ID. Cross, care va deveni alternativa electrică a popularului T-Cross. Ambele modele sunt programate să intre în producție în 2026, semnalând o etapă importantă în strategia de electrificare a mărcii.

Pe lângă aceste lansări, versiunea GTI electrică promite să readucă în prim-plan plăcerea de a conduce, combinând performanța sportivă cu avantajele propulsiei fără emisii. Această mișcare arată că Volkswagen nu vrea să renunțe la ADN-ul său sportiv, chiar dacă tranziția către electrice impune noi tehnologii și adaptări.

De asemenea, rebrandingul modelelor electrice va permite o mai bună continuitate cu gama convențională. Un client care cunoaște deja un Polo sau un T-Cross va putea înțelege imediat poziționarea versiunilor electrice, fără a fi nevoit să decodeze o nomenclatură complexă.

Perspective pentru piața globală și provocările viitoare

Deși schimbarea de strategie a fost confirmată în Europa, rămâne de văzut ce impact va avea pe alte piețe. Volkswagen a renunțat recent la planurile de a lansa ID.7 în America de Nord, iar modelul ID. Buzz, microbuzul electric inspirat de celebrul VW Transporter, nu a reușit să atingă vânzările prognozate.

În acest context, simplificarea denumirilor ar putea fi un pas necesar pentru a recâștiga teren pe piețele internaționale. Totuși, rămân întrebări legate de competitivitatea mărcii în raport cu rivalii asiatici și americani, care avansează rapid cu modele electrice inovatoare și mai accesibile.

Pentru Volkswagen, 2026 va fi un an crucial: succesul Polo electric și al noului Cross va determina în mare măsură percepția publicului asupra întregii game electrice. Dacă aceste modele reușesc să transmită încrederea și emoția asociate numelor tradiționale, compania ar putea transforma tranziția la electric într-o poveste de succes. În caz contrar, schimbarea de strategie riscă să fie percepută drept un simplu artificiu de marketing.

Indiferent de rezultat, decizia Volkswagen de a renunța la eticheta „ID” marchează sfârșitul unei ere scurte și controversate, și începutul unei noi etape în care trecutul și viitorul mărcii sunt aduse sub aceeași umbrelă.