Volkswagen oprește producția modelelor Golf și Tiguan din cauza unei noi crize globale de semiconductori

Gigantul auto german Volkswagen a anunțat suspendarea temporară a producției pentru modelele sale emblematice Golf și Tiguan, ca urmare a unei noi crize de semiconductori care afectează industria auto globală. Într-un moment în care producătorii europeni se străduiesc să facă față competiției venite din Asia, problema lipsei de cipuri lovește din nou în plin.

Criza actuală a fost declanșată de tensiunile diplomatice dintre China și Olanda, care au escaladat după ce guvernul olandez a intervenit în conducerea companiei Nexperia, un producător de cipuri deținut de investitori chinezi și esențial pentru sectorul auto european. Olanda a invocat așa-numita „Lege a accesibilității bunurilor”, preluând controlul asupra companiei și înlocuind directorul general al acesteia, sub pretextul respectării sancțiunilor occidentale impuse Chinei.

Ca reacție, Beijingul a impus restricții de export asupra produselor Nexperia, ceea ce a dus la perturbarea lanțurilor de aprovizionare din întreaga Europă. Consecințele s-au făcut simțite imediat: Volkswagen a anunțat că va opri temporar liniile de asamblare pentru Golf și Tiguan începând cu săptămâna viitoare, până la restabilirea fluxului de livrări.

„Această întrerupere reprezintă o lovitură dură pentru producția noastră europeană. Monitorizăm îndeaproape piața semiconductorilor și colaborăm cu autoritățile pentru a găsi soluții rapide”, a transmis compania într-un comunicat intern adresat angajaților.

Efectele în lanț asupra industriei auto europene

Deși nu este prima criză de cipuri din ultimii ani, situația actuală reamintește de blocajele din perioada pandemiei, când lipsa componentelor electronice a paralizat producția la nivel global. De data aceasta, problema nu ține de cererea crescută, ci de decizii politice și comerciale care au afectat una dintre cele mai importante companii de profil din Europa.

Nexperia, cu sediul în Țările de Jos, furnizează semiconductori pentru o mare parte din industria auto europeană, inclusiv pentru Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Bosch și Stellantis. După sancțiunile impuse, exporturile către clienți europeni au fost blocate, iar stocurile existente se epuizează rapid.

Conform analizelor economice, pierderea ar putea ajunge la miliarde de dolari în următoarele luni, din cauza opririi producției și a întârzierilor în livrarea vehiculelor noi. Impactul se va resimți și asupra prețurilor finale ale mașinilor, care ar putea crește din cauza scăderii ofertei.

Mercedes-Benz a anunțat deja că și-a constituit rezerve de cipuri pentru a evita o oprire similară, însă alți furnizori importanți, precum Bosch, avertizează că „situația ar putea deveni critică” dacă tensiunile diplomatice nu se detensionează.

Pentru Volkswagen, momentul este cu atât mai dificil cu cât grupul german se află în plină tranziție către electrificarea gamei și încearcă să concureze cu producătorii chinezi, care au avansat rapid în segmentul vehiculelor electrice. Întreruperea producției modelelor Golf și Tiguan, două dintre cele mai vândute mașini ale companiei, riscă să afecteze grav profitul pe trimestrul următor.

„Fiecare zi de oprire înseamnă pierderi uriașe. Este o situație în care geopolitica dictează economia. Fără semiconductori, nicio mașină modernă nu poate fi produsă”, a comentat un analist auto pentru publicația Handelsblatt.

Strategia Volkswagen: investiții în fabrici europene de cipuri

Pentru a limita dependența de furnizorii asiatici, Volkswagen a anunțat un plan de investiții de 2 miliarde de dolari în dezvoltarea unor facilități de producție de semiconductori în Europa, în parteneriat cu firme specializate din Germania și Franța. Obiectivul este ca, până în 2027, o parte semnificativă din necesarul de cipuri al grupului să fie acoperit intern, fără a mai depinde de lanțurile globale vulnerabile la conflicte geopolitice.

Oficialii companiei se declară „moderat optimiști” că producția va putea fi reluată în câteva săptămâni, dar avertizează că instabilitatea diplomatică dintre China și Olanda ar putea prelungi criza.

„Această situație este o dovadă că Europa are nevoie de o strategie proprie pentru producția de semiconductori, așa cum are deja în domeniul energiei sau al apărării”, a declarat un reprezentant al Uniunii Europene, subliniind importanța autonomiei tehnologice.

În prezent, peste 70% din producția globală de cipuri este concentrată în Asia, în special în Taiwan, Coreea de Sud și China, ceea ce face ca industria auto europeană să fie extrem de vulnerabilă la blocaje sau sancțiuni comerciale.

Criza cipurilor – simptomul unei dependențe globale

Criza semiconductoarelor care lovește din nou piața auto europeană evidențiază fragilitatea lanțurilor globale de producție. O decizie politică într-o țară poate bloca industrii întregi în alta, iar cazul Volkswagen devine un exemplu emblematic al riscurilor interdependenței economice.

Pe termen scurt, specialiștii avertizează că prețurile automobilelor noi ar putea crește și că livrările vor fi amânate. Pe termen lung însă, situația ar putea accelera planurile Uniunii Europene de a-și dezvolta propria infrastructură de microcipuri, prin inițiativa „EU Chips Act”, care vizează dublarea producției interne până în 2030.

În timp ce diplomația încearcă să stingă tensiunile dintre Beijing și Amsterdam, companii precum Volkswagen învață o lecție costisitoare: într-o lume digitalizată, lipsa unui singur component microscopic poate opri colosul unei întregi industrii.

Criza semiconductoarelor nu este doar o problemă de producție – este un avertisment despre cât de vulnerabilă a devenit economia globală atunci când tehnologia devine armă în conflictele politice.