Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile

După câteva zile neobișnuit de calde pentru această perioadă, România se pregătește să intre din nou sub influența unui val de aer rece. Vremea care a adus temperaturi de vară în primele zile din noiembrie urmează să se transforme radical, iar meteorologii avertizează că vom avea parte de o scădere bruscă a temperaturilor și chiar de lapoviță și ninsoare în zonele montane.

De la temperaturi de vară la maxime de toamnă rece

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat că, începând de marți, o masă de aer rece va pătrunde în țara noastră, determinând o răcire accentuată în majoritatea regiunilor. După ce în primele zile ale lunii noiembrie termometrele au indicat chiar peste 25 de grade Celsius, urmează o scădere consistentă a valorilor termice, până la maxime cuprinse între 9 și 16 grade.

„Debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării. În Moldova, de pildă, maximele nu vor mai atinge decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Potrivit acesteia, în timp ce zilele vor deveni mai reci, nopțile vor aduce ceață densă, mai ales în zonele joase, iar în regiunile montane se vor semnala precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Recorduri termice pentru începutul lunii noiembrie

Schimbarea de vreme vine după un început de lună cu temperaturi neașteptat de ridicate. Directorul ANM a explicat că prima zi din noiembrie a adus recorduri istorice în mai multe zone din țară.

„Prima zi a lunii noiembrie din această toamnă a adus un record, mai ales la stația Bărădia de Mureș, depășind recordul anterior. Ziua de ieri a consemnat 25,1°C, depășind recordul precedent de 24,8°C. Și în această dimineață, la Oravița, s-au înregistrat 17,6°C, față de recordul anterior de 17,1°C, fiind cea mai ridicată temperatură minimă la această stație pentru o dimineață de 2 noiembrie”, a precizat Elena Mateescu.

Meteorologul a menționat și faptul că, în Capitală, s-au înregistrat temperaturi maxime de 20-21 de grade, valori complet atipice pentru această perioadă.

„Astăzi, o zi foarte călduroasă, deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, posibil ecartul valorilor maxime între 15 până la 24°, cu cele mai ridicate valori apropiate de pragul unei zile de vară, ținând cont că acesta este de 25°, în special în Banat și în Crișana”, a adăugat aceasta.

Când se răcește vremea și unde apare prima ninsoare

Conform prognozei ANM, răcirea va fi resimțită mai întâi în nordul și centrul țării, urmând ca, treptat, temperaturile să scadă și în restul regiunilor. De marți, maximele nu vor mai depăși 16 grade, iar minimele vor coborî semnificativ în timpul nopții.

La munte, în special la altitudini de peste 1.600 de metri, se vor înregistra lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla moderat spre tare, amplificând senzația de frig.

„Este posibil să consemnăm la munte, la altitudini mai mari de 1.600 m, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului, iar în zonele mai joase de relief, pe parcursul nopților și dimineților, ceața cu siguranță va putea fi prezentă”, a explicat Elena Mateescu.

Chiar dacă temperaturile scad semnificativ, meteorologii arată că acestea se vor situa, în continuare, în limitele normale pentru data din calendar. Ecartul valorilor maxime între 9 și 16 grade reflectă o revenire la climatul tipic al lunii noiembrie, după o perioadă de încălzire neobișnuită.

O tranziție bruscă către iarnă

Românii vor resimți această schimbare bruscă a vremii mai ales prin diferențele mari dintre temperaturile diurne și cele nocturne. Dacă la finalul săptămânii trecute era suficient un hanorac ușor, de marți încolo va fi nevoie de haine groase, în special dimineața și seara.

Deși ninsorile vor fi localizate momentan doar în zonele montane, meteorologii avertizează că această răcire reprezintă un semnal clar al apropierii sezonului rece.

După o perioadă cu temperaturi record și zile care semănau mai degrabă cu începutul verii, România se pregătește acum pentru revenirea la normalul termic de toamnă târzie — cu frig, ploi, ceață și primele semne de iarnă la altitudini mari.