Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile

Luna noiembrie a debutat cu o vreme care mai degrabă amintește de finalul verii decât de mijlocul toamnei. Temperaturile sunt neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, iar meteorologii spun că acest episod de căldură va mai continua câteva zile, înainte ca ploile și frigul să revină treptat în întreaga țară.

Ce temperaturi și fenomene meteo aduce luna noiembrie

„Prima zi din noiembrie aduce valori de temperatură maxime cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Practic, în orele amiezii, mercurul din termometre va urca din nou spre 24-25 de grade în partea de sud a teritoriului, iar în Capitală vom avea cam 21-22 de grade Celsius”, a explicat Oana Catrina, meteorolog ANM, la Digi24.

Specialistul precizează că temperaturile normale pentru începutul lunii noiembrie ar trebui să se situeze între 10 și 14 grade Celsius, în funcție de regiune. Prin urmare, actualul val de căldură aduce abateri de peste 10 grade față de mediile climatologice.

„În estul Transilvaniei și nordul Moldovei ar fi normale maxime de 10 grade, iar în sud, inclusiv în București, de 13-14 grade”, a adăugat Catrina.

Potrivit prognozei, vremea caldă se va menține și în weekend, dar și la începutul săptămânii viitoare.

„Vreme deosebit de caldă vom avea și mâine, în ziua de duminică, în cea mai mare parte din țară, iar luni contăm pe o vreme cu mult mai caldă decât în mod normal pentru perioada în care ne aflăm, chiar dacă în regiunile vestice, sud-vestice vom asista la o scădere a acestora, pe fondul tranzitării zonelor de către un sistem frontal, care va aduce și ploi temporar și local”, a mai spus meteorologul.

Când se răcește vremea

Aceste ploi vor fi primele semne ale unei schimbări de vreme. De marți, temperaturile vor reveni la valori normale pentru perioada calendaristică, urmând ca miercuri și joi mercurul să urce din nou ușor, însă fără a mai atinge valorile neobișnuite din debutul lunii. În zonele montane, vremea se va menține stabilă și neobișnuit de blândă.

„Se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă din an. Vremea va fi stabilă, motiv pentru care nu așteptăm nici precipitații, iar dacă ar fi să vorbim de precipitații, acestea ar fi doar sub formă lichidă. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare”, a explicat Oana Catrina.

Chiar dacă în noaptea de luni spre marți sunt posibile ploi slabe în masivele vestice și sud-vestice, cantitățile vor fi reduse. Astfel, pentru iubitorii sporturilor de iarnă, veștile nu sunt tocmai bune: începutul sezonului de schi va mai avea de așteptat.

Meteorologii spun că România se află, în aceste zile, sub influența unui aer cald venit dinspre sudul continentului, care a împins masele de aer rece mai spre nord. Totuși, după mijlocul săptămânii viitoare, curenții se vor inversa, iar un front rece va aduce temperaturi mai apropiate de normalul perioadei, precum și precipitații izolate.

Pe scurt, românii se mai pot bucura de câteva zile de toamnă blândă, cu soare și temperaturi de primăvară. Însă, de la mijlocul lunii, frigul și ploile își vor intra treptat în drepturi, reamintindu-ne că iarna nu este departe.