Vijeliile se întorc în România. ANM a emis o nouă alertă meteo, vântul va sufla cu 120 de kilometri la oră. Zonele vizate

Românii se pregătesc din nou pentru o zi cu vreme severă, după ce meteorologii au anunțat revenirea vijeliilor în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 11 octombrie, două avertizări cod galben de intensificări ale vântului, care vor afecta atât regiunile montane, cât și o mare parte din estul și sud-estul țării.

Rafale violente în zonele montane

Potrivit specialiștilor, viteza rafalelor va fi una considerabilă, iar în anumite zone din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, vântul va atinge chiar și 120 de kilometri la oră, determinând condiții deosebit de periculoase pentru turiști și transporturi.

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 11 octombrie, ora 5.00 – 23.00, și vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, meteorologii prognozează intensificări majore ale vântului, cu viteze ce vor varia între 70 și 90 km/h. La altitudini de peste 1.700 de metri, însă, rafalele vor fi și mai puternice, putând ajunge până la 120 km/h.

Condițiile meteo severe pot afecta vizibilitatea și stabilitatea versanților, iar specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pentru turiștii care intenționează să urce pe munte în acest interval. De asemenea, rafalele ar putea produce căderi de crengi sau chiar doborârea copacilor în unele zone, ceea ce poate crea dificultăți pentru circulația rutieră și rețelele de alimentare cu energie electrică.

Moldova, Dobrogea și Oltenia, sub cod galben

Cea de-a doua avertizare emisă de ANM este valabilă tot pe 11 octombrie, dar într-un interval mai restrâns, între orele 9.00 și 18.00. Aceasta vizează Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50 până la 60 km/h și, izolat, rafale care pot ajunge la 70 km/h. Locuitorii acestor zone sunt sfătuiți să fie prudenți, în special în spațiile deschise, unde vântul puternic poate ridica praf și poate afecta stabilitatea obiectelor ușoare.

Meteorologii subliniază că, deși aceste viteze nu ating nivelurile din zonele montane, ele pot produce disconfort termic și pot influența negativ activitățile în aer liber, în special în Dobrogea și în estul Moldovei, unde intensitatea rafalelor va fi mai accentuată.

Vânt puternic în aproape toată țara

ANM avertizează că, în afara zonelor aflate sub cod galben, intensificări ale vântului vor fi resimțite și în alte regiuni ale României. Conform prognozei, vineri, 10 octombrie, și sâmbătă, 11 octombrie, vor exista perioade cu rafale de 40–50 km/h în majoritatea regiunilor.

Astfel, chiar dacă nu toate zonele sunt vizate de coduri meteo oficiale, vântul va continua să bată cu putere, mai ales în cursul dimineților și al serilor. Meteorologii recomandă populației să evite deplasările neesențiale în zonele afectate și să fie atentă la eventuale anunțuri ulterioare privind extinderea avertizărilor.

ANM menține avertismentele active pe 11 octombrie

Avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie sunt menite să prevină efectele negative pe care le pot avea fenomenele meteo extreme. Vântul puternic va rămâne principalul element al vremii în următoarele 24 de ore, iar autoritățile recomandă locuitorilor din zonele vizate să ia măsuri de precauție, mai ales în cazul construcțiilor ușoare, al obiectelor suspendate sau al vehiculelor parcate sub copaci.

Meteorologii transmit că după data de 11 octombrie, intensitatea vântului se va mai reduce treptat, însă valorile termice vor rămâne ușor sub mediile normale pentru această perioadă a anului.