Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabilă între 5 și 9 octombrie, când România se va confrunta cu temperaturi scăzute, precipitații semnificative și intensificări ale vântului. La altitudini mari, ninsorile viscolite și lapovița vor marca începutul sezonului rece.

Cât de intense vor fi ploile și unde se vor acumula cantități mai mari de apă

Meteorologii anunță că din noaptea de duminică, 5 octombrie, spre luni, 6 octombrie, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară.

Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară, 6 octombrie, şi până miercuri dimineaţa, 8 octombrie.

La altitudini de peste 1700 m, în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar marţi, 7 octombrie, ninsorile vor fi viscolite și se va depune strat de zăpadă.

Cum va bate vântul și cât de rece va fi vremea în țară

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade. Această perioadă marchează o răcire semnificativă față de zilele precedente, iar senzația de frig va fi amplificată de intensitatea vântului.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

Prognoza pentru București indică intervale cu cer înnorat și ploi, însoțite de vânt slab și moderat:

5 octombrie , ora 21 – 6 octombrie, ora 10: Cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Temperatura minimă va fi de 7…9 grade.

, ora 21 – 6 octombrie, ora 10: Cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Temperatura minimă va fi de 7…9 grade. 6 octombrie , ora 10 – 7 octombrie, ora 10: Vremea va fi în general închisă și se va răci. Temporar va ploua moderat cantitativ în timpul nopții (10…15 l/mp). Temperatura maximă va fi de 15…17 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

, ora 10 – 7 octombrie, ora 10: Vremea va fi în general închisă și se va răci. Temporar va ploua moderat cantitativ în timpul nopții (10…15 l/mp). Temperatura maximă va fi de 15…17 grade, iar cea minimă de 8…10 grade. 7 octombrie , ora 10 – 8 octombrie, ora 10: Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua mai important cantitativ seara și noaptea. Temporar, vântul va avea intensificări și va amplifica senzația de frig. Temperatura maximă va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

, ora 10 – 8 octombrie, ora 10: Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua mai important cantitativ seara și noaptea. Temporar, vântul va avea intensificări și va amplifica senzația de frig. Temperatura maximă va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 8…10 grade. 8 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10: Vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, iar vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Românii sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător și să evite deplasările pe drumuri afectate de ploi abundente sau vânt puternic, iar la altitudini mari să fie atenți la stratul de zăpadă viscolită.