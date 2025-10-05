Ultima ora
Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
05 oct. 2025 | 11:20
de Badea Violeta

Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM

METEO - VREME - ANM
Vreme de iarnă în octombrie: ploi, vânt puternic și ninsori viscolite la altitudini mari, avertizează ANM
Octombrie cu vreme de iarna. Sursa foto: Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabilă între 5 și 9 octombrie, când România se va confrunta cu temperaturi scăzute, precipitații semnificative și intensificări ale vântului. La altitudini mari, ninsorile viscolite și lapovița vor marca începutul sezonului rece.

Cât de intense vor fi ploile și unde se vor acumula cantități mai mari de apă

Meteorologii anunță că din noaptea de duminică, 5 octombrie, spre luni, 6 octombrie, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga ţară.

Cantităţile de apă vor fi însemnate şi se vor acumula 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, 70…100 l/mp, în special de luni seară, 6 octombrie, şi până miercuri dimineaţa, 8 octombrie.

Vezi și:
Un nou ciclon lovește România: ploi torențiale și risc de inundații. Temperaturile scad cu 10 grade
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori

La altitudini de peste 1700 m, în Carpaţii Meridionali, vor fi precipitaţii mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar marţi, 7 octombrie, ninsorile vor fi viscolite și se va depune strat de zăpadă.

Cum va bate vântul și cât de rece va fi vremea în țară

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade. Această perioadă marchează o răcire semnificativă față de zilele precedente, iar senzația de frig va fi amplificată de intensitatea vântului.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile

Prognoza pentru București indică intervale cu cer înnorat și ploi, însoțite de vânt slab și moderat:

  • 5 octombrie, ora 21 – 6 octombrie, ora 10: Cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Temperatura minimă va fi de 7…9 grade.
  • 6 octombrie, ora 10 – 7 octombrie, ora 10: Vremea va fi în general închisă și se va răci. Temporar va ploua moderat cantitativ în timpul nopții (10…15 l/mp). Temperatura maximă va fi de 15…17 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.
  • 7 octombrie, ora 10 – 8 octombrie, ora 10: Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua mai important cantitativ seara și noaptea. Temporar, vântul va avea intensificări și va amplifica senzația de frig. Temperatura maximă va fi de 12…14 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.
  • 8 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10: Vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, iar vântul va avea unele intensificări. Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.

Românii sunt sfătuiți să se echipeze corespunzător și să evite deplasările pe drumuri afectate de ploi abundente sau vânt puternic, iar la altitudini mari să fie atenți la stratul de zăpadă viscolită.

Cod galben de inundații în Olt, Teleorman și Constanța până duminică dimineață
Recomandări
Filmul „Can You Ever Forgive Me?”, un portret tulburător al singurătății și escrocheriei literare
Filmul „Can You Ever Forgive Me?”, un portret tulburător al singurătății și escrocheriei literare
Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump, realitate confirmată de Trezoreria SUA. Ar fi primul președinte american în viață pe o monedă din 1926 încoace, iar istoria parcă râde de noi
Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump, realitate confirmată de Trezoreria SUA. Ar fi primul președinte american în viață pe o monedă din 1926 încoace, iar istoria parcă râde de noi
Pericolul „workslop”: cum munca generată de AI poate sabota productivitatea
Pericolul „workslop”: cum munca generată de AI poate sabota productivitatea
Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara
Plantele și arbuștii pe care trebuie să îi tunzi în octombrie: vor crește mai frumos primăvara
Cele mai bune aplicații de desen digital în 2025: 4 opțiuni gratuite pentru a-ți redescoperi creativitatea
Cele mai bune aplicații de desen digital în 2025: 4 opțiuni gratuite pentru a-ți redescoperi creativitatea
Anvelopele de iarnă, subiect de anunț oficial de la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii pentru a evita amenzi usturătoare
Anvelopele de iarnă, subiect de anunț oficial de la RAR. La ce trebuie să fie atenți șoferii pentru a evita amenzi usturătoare
RAR explică regulile pentru anvelopele „all season”: când trebuie, de fapt, montate cauciucurile de iarnă
RAR explică regulile pentru anvelopele „all season”: când trebuie, de fapt, montate cauciucurile de iarnă
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
Revista presei
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mărturisirea făcută de Gabriela Firea în ziua în care primul ei fiu a împlinit 30 de ani. Imagini nemaivăzute, publicate chiar de europarlamentar
Playtech Știri
Horoscop duminică, 5 octombrie 2025. Ziua marilor decizii pentru 4 zodii, cine își schimbă destinul
Playtech Știri
Florile de toamnă sunt în pericol în timpul ploilor abundente. Ce să eviţi să faci în această perioadă, conform experţilor
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...