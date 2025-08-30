ANM, avertizare de vreme severă: furtuni violente în mai multe județe. Harta zonelor unde lovește vremea rea

România se pregătește pentru un weekend extrem din punct de vedere meteorologic. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme severă, care includ atât furtuni puternice, cât și valuri de căldură greu de suportat. Harta prognozelor arată că mai multe regiuni ale țării vor fi afectate, în special Banatul, Oltenia, Transilvania, Muntenia și Dobrogea.

Cod galben de furtuni

Prima avertizare intră în vigoare în noaptea de 30 august, ora 23:00, și rămâne activă până pe 31 august, ora 10:00. În acest interval, Banatul, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei vor fi lovite de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii anunță averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, cu rafale de 50–70 km/h, și, pe alocuri, grindină. Cantitățile de apă acumulate pot ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat se pot depăși chiar și 40 l/mp, ceea ce ridică riscul de inundații locale.

Cod galben de caniculă – temperaturi sufocante în sud

Pe lângă furtuni, sudul țării se confruntă și cu un val de căldură persistent. În data de 30 august, între orele 12:00 și 21:00, jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și Dobrogei continentale va resimți temperaturi extreme.

Meteorologii transmit că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade Celsius, valori greu de suportat mai ales pentru persoanele vârstnice, copii și cei cu probleme de sănătate.

Ziua de duminică, sub semnul instabilității

A doua avertizare de furtuni intră în vigoare duminică, 31 august, ora 10:00, și rămâne valabilă până la ora 21:00. De această dată, fenomenele violente se extind în alte zone: Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și nordul Munteniei.

Și aici vor apărea averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, ce pot atinge 70 km/h. În unele locuri, va cădea grindină. Cantitățile de apă estimate sunt de 20–30 l/mp, dar în anumite regiuni se pot depăși chiar 50 l/mp, ceea ce va crea probleme serioase în gospodării și trafic.

Chiar dacă avertizările vizează strict zonele menționate, meteorologii subliniază că perioade cu instabilitate atmosferică accentuată pot apărea și în alte regiuni ale țării, dar pe arii restrânse.

ANM le recomandă oamenilor să fie atenți la evoluția prognozelor și să evite deplasările în perioadele în care se anunță furtuni violente. De asemenea, în zilele cu caniculă este indicat consumul de lichide, evitarea expunerii prelungite la soare și protejarea persoanelor vulnerabile.

Acest sfârșit de săptămână aduce un contrast puternic între vijeliile periculoase și valurile de căldură sufocante, iar populația trebuie să fie pregătită pentru o vreme capricioasă, cu schimbări bruște și fenomene extreme.