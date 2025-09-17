VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie

Patru persoane au fost arestate marți seara în Marea Britanie, după ce pe zidurile Castelului Windsor au fost proiectate imagini cu președintele american Donald Trump alături de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Proiecția a avut loc în timp ce Trump tocmai sosise la Londra pentru o vizită de stat. Poliția Thames Valley a oprit rapid acțiunea și a anunțat că toți cei patru sunt reținuți sub suspiciunea de comunicări malițioase.

Windsor este reședința regală unde regele Charles urma să-l găzduiască pe președintele SUA și pe Prima Doamnă, Melania Trump. Nu există informații că Trump sau regele se aflau în castel în momentul proiecției. Imaginile ar fi inclus și un portret din 1997 cu Trump și Epstein la Mar-a-Lago, precum și fotografia de arest a lui Trump din dosarul din Georgia, potrivit relatărilor din presă.

Reacția autorităților și detalii din anchetă

„Tratăm foarte serios orice activitate neautorizată în jurul Castelului Windsor”, a transmis șefa operațiunilor poliției Thames Valley, Felicity Parker. Conform aceleiași surse, ofițerii au intervenit „prompt” pentru a opri proiecția, iar cele patru persoane reținute se află în custodie pentru audieri. Anchetatorii lucrează împreună cu partenerii instituționali pentru a stabili toate circumstanțele incidentului și vor comunica noi informații când va fi posibil.

Din punct de vedere juridic, cazul este tratat ca un act de comunicare malițioasă și acces neautorizat la un obiectiv protejat, fără a exista – la acest moment – acuzații de natură violentă sau alte incidente conexe. Rămâne de văzut dacă procurorii vor formula capete de acuzare suplimentare sau dacă faptele vor fi încadrate în alte prevederi legale referitoare la siguranța unui obiectiv regal.

Contextul sensibil al imaginii proiectate

Episodul are loc pe fondul controverselor recurente legate de asocierea dintre Trump și Epstein din anii ’90–2000, deși Trump nu este acuzat de nicio faptă penală în legătură cu cazul Epstein. În 2019, Epstein s-a sinucis în arestul federal din New York după ce fusese reținut pentru trafic de minori. Complicea sa, Ghislaine Maxwell, ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru infracțiuni legate de recrutarea și abuzul unor minore.

Windsor Castle adaugă un strat suplimentar de sensibilitate: fratele regelui Charles, prințul Andrew, a fost el însuși afectat reputațional de vechea sa prietenie cu Epstein, pierzând patronaje regale și funcții onorifice. Prin urmare, orice acțiune vizuală care combină simbolurile monarhiei cu imagini legate de Epstein are potențial ridicat de a genera tensiuni și reacții publice.

Dimensiunea politică și de securitate

Momentul ales – chiar la debutul vizitei de stat a lui Trump – sugerează o acțiune cu miză politică și mediatică. Pentru autoritățile britanice, prioritatea a fost menținerea ordinii publice în jurul unui obiectiv protejat și pe parcursul unui eveniment diplomatic de nivel înalt. Dincolo de gestul simbolic al proiecției, incidentul ridică întrebări despre securizarea spațiilor publice împotriva tehnicilor moderne de „guerrilla media” (proiecții, drone, bannere digitale), care pot transforma în câteva secunde un zid istoric într-un ecran controversat.

Pe de altă parte, pentru staff-ul prezidențial american, episodul reprezintă o provocare de imagine la sosire, într-o vizită oricum atent monitorizată de presă și opinia publică. De regulă, astfel de incidente nu afectează protocolul oficial, dar pot seta o narațiune mediatică nedorită în prima zi a programului.

Ce urmează

Poliția urmează să stabilească identitatea organizatorilor, motivația, logistica din spatele proiecției și eventuale finanțări. Este posibil ca imaginile și echipamentele folosite să fie analizate pentru a documenta detaliile tehnice ale acțiunii (amplasament, sursă de alimentare, autorizări inexistente). În funcție de probe, cei patru reținuți ar putea fi inculpați oficial sau eliberați sub control, în așteptarea unor decizii ulterioare.

Vizita de stat va continua conform programului, iar pentru Windsor – ca spațiu regal emblematic – episodul devine încă un argument pentru consolidarea măsurilor anti-proiecție și a supravegherii perimetrului în contextul evenimentelor de rang înalt. Pentru public, rămâne o lecție despre cum noile forme de protest și mesaj politic pot folosi tehnologia pentru a capta, preț de câteva minute, atenția întregii lumi.