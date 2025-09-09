Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 10:25
de Badea Violeta

Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA

Știri Externe
Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA
2imagini
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia

O felicitare cu tentă sexuală, datată în 2003 și semnată aparent de Donald Trump, a fost făcută publică de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Documentul, adresat lui Jeffrey Epstein, a atras atenția atât prin conținut, cât și prin desenul însoțitor, readucând în discuție legăturile istorice dintre cei doi. Publicarea scrisorii vine într-un context de presiune bipartizană asupra Congresului pentru desecretizarea documentelor legate de ancheta Epstein.

Mesajul lui Trump pentru Epstein, făcut public de WSJ

Scrisoarea a fost găsită într-un album realizat pentru aniversarea lui Epstein și este prezentată ca purtând semnătura lui Donald Trump. Textul include un dialog imaginar între actualul lider al SUA și Epstein.

”Avem câteva lucruri în comun, Jeffrey. Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta? Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

În document apare și un desen conturat cu marker gros, reprezentând linii simple și două arcuri ce sugerează sânii unei femei. Semnătura ”Donald”, schițată într-un stil atipic, a fost comparată cu firele de păr pubian.

Vezi și:
Popularitatea lui Trump se prăbușește în sondaje. Americanii dezamăgiți de scandalul Epstein și de politicile incoerente

Alte elemente care ar putea indica implicarea lui Trump includ stilul la persoana a treia și alegerea expresiilor, cum ar fi ”enigme” sau ”un lucru minunat”, termeni folosiți frecvent de președintele SUA în aparițiile publice.

Scrisoarea lui Trump catre Jeffrey Epstein, publicata de WSJ

Scrisoarea lui Trump catre Jeffrey Epstein. Sursa foto: WSJ

”Acestea nu sunt cuvintele mele”

Donald Trump a negat vehement orice legătură cu scrisoarea de mai sus.

”Acestea nu sunt cuvintele mele, nu este modul în care vorbesc eu. De asemenea, eu nu desenez”, a declarat președintele, calificând articolul WSJ drept ”fals, rău intenționat și defăimător”.

Liderul SUS a deschis un proces împotriva publicației, cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari, iar adjunctul șefului de cabinet, Taylor Budowich, a publicat pe X imagini cu semnătura reală a președintelui: ”E timpul ca @newscorp să deschidă carnetul de cecuri, nu este semnătura lui. DEFĂIMARE!”.

Legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

Publicarea scrisorii intervine în contextul presiunilor asupra Congresului pentru desecretizarea ”dosarelor Epstein”. În august, Departamentul de Justiție a transmis documente privind traficul sexual comis de Epstein, inclusiv testamentul, acorduri cu procurorii și tranzacții financiare.

Jeffrey Epstein, influent finanțist, a murit în 2019 într-o închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru abuz sexual și trafic de minore. Relația dintre Trump și Epstein a fost documentată de-a lungul anilor.

Președintele SUA a recunoscut că a fost prieten cu Epstein, dar susține că s-au certat cu peste două decenii în urmă: ”L-am dat afară din clubul meu privat din Florida după ce m-a trădat de mai multe ori angajând persoane care lucrau pentru mine”. Donald Trump nu a fost acuzat de comportament necorespunzător în legătură cu legăturile sale cu Epstein.

Sursa foto: X

Date îngrijorătoare: August 2025 a fost a treia cea mai călduroasă lună august de pe Pământ
Recomandări
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Ce faci când ți se udă iPhone-ul: pașii corecți și ce este mit periculos
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Restaurantele din România, victima scumpirilor din ultima perioadă. Cât de mult s-au rărit ieșirile în oraș pentru români
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Meta, acuzată că ar fi ascuns riscurile folosirii căștilor VR de către copii. Cum se apără gigantul
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
Posibilă scurgere de informații a specificațiilor pentru iPhone 17, înainte de lansarea oficială
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
iPhone 17, deconspirat fix înainte de lansare? Mai multe informații ar zburda online, iar vina ar purta-o un operator sud-coreean
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
CFR Călători, pe plan de avarie. De ce s-ar putea să rămână în aer mersul cu trenul în România
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
Cum îți poți proteja copiii prin testament. Cele mai importante clauze pe care trebuie să le incluzi
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciune puternică de Sfinţii Ioachim şi Ana. Ruga face minuni pentru cei care cer ajutorul divin în această zi
Playtech Știri
Lavinia Pîrva şi Ştefan Bănică Jr, mândri de Alexandru în prima zi de şcoală. Cum au fost filmaţi cei doi?
Playtech Știri
O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...