Scrisoarea lui Trump către Jeffrey Epstein, publicată de WSJ. Detaliul grafic care a atras atenția și prima reacție a președintelui SUA

O felicitare cu tentă sexuală, datată în 2003 și semnată aparent de Donald Trump, a fost făcută publică de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Documentul, adresat lui Jeffrey Epstein, a atras atenția atât prin conținut, cât și prin desenul însoțitor, readucând în discuție legăturile istorice dintre cei doi. Publicarea scrisorii vine într-un context de presiune bipartizană asupra Congresului pentru desecretizarea documentelor legate de ancheta Epstein.

Mesajul lui Trump pentru Epstein, făcut public de WSJ

Scrisoarea a fost găsită într-un album realizat pentru aniversarea lui Epstein și este prezentată ca purtând semnătura lui Donald Trump. Textul include un dialog imaginar între actualul lider al SUA și Epstein.

”Avem câteva lucruri în comun, Jeffrey. Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta? Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani – și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat”.

În document apare și un desen conturat cu marker gros, reprezentând linii simple și două arcuri ce sugerează sânii unei femei. Semnătura ”Donald”, schițată într-un stil atipic, a fost comparată cu firele de păr pubian.

Alte elemente care ar putea indica implicarea lui Trump includ stilul la persoana a treia și alegerea expresiilor, cum ar fi ”enigme” sau ”un lucru minunat”, termeni folosiți frecvent de președintele SUA în aparițiile publice.

”Acestea nu sunt cuvintele mele”

Donald Trump a negat vehement orice legătură cu scrisoarea de mai sus.

”Acestea nu sunt cuvintele mele, nu este modul în care vorbesc eu. De asemenea, eu nu desenez”, a declarat președintele, calificând articolul WSJ drept ”fals, rău intenționat și defăimător”.

Liderul SUS a deschis un proces împotriva publicației, cerând despăgubiri de 10 miliarde de dolari, iar adjunctul șefului de cabinet, Taylor Budowich, a publicat pe X imagini cu semnătura reală a președintelui: ”E timpul ca @newscorp să deschidă carnetul de cecuri, nu este semnătura lui. DEFĂIMARE!”.

Legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

Publicarea scrisorii intervine în contextul presiunilor asupra Congresului pentru desecretizarea ”dosarelor Epstein”. În august, Departamentul de Justiție a transmis documente privind traficul sexual comis de Epstein, inclusiv testamentul, acorduri cu procurorii și tranzacții financiare.

Jeffrey Epstein, influent finanțist, a murit în 2019 într-o închisoare din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru abuz sexual și trafic de minore. Relația dintre Trump și Epstein a fost documentată de-a lungul anilor.

Președintele SUA a recunoscut că a fost prieten cu Epstein, dar susține că s-au certat cu peste două decenii în urmă: ”L-am dat afară din clubul meu privat din Florida după ce m-a trădat de mai multe ori angajând persoane care lucrau pentru mine”. Donald Trump nu a fost acuzat de comportament necorespunzător în legătură cu legăturile sale cu Epstein.

Sursa foto: X