Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”

Începând de joi, 21 august, turiștii aflați pe litoral vor resimți o schimbare semnificativă a temperaturii apei mării. Curenții marini vor aduce la suprafață apă mai rece din adâncuri, fenomen cunoscut sub numele de „upwelling”, determinând o scădere de la 25-26°C până la 19-20°C.

Se răcește apa mării. Fenomenul de „upwelling” lovește litoralul românesc

Joi, 21 august, meteorologii de la ANM anunţă o vreme caldă, dar cu vânt puternic. Deși apa mării se va răci treptat, vremea rămâne caldă și cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări mai ales după-amiaza și pe timpul nopții, când rafalele pot atinge 45-55 km/h.

Temperaturile maxime: 28 – 31°C

Temperaturile minime: 20 – 23°C.

Ce înseamnă „upwelling” și cum afectează turiștii

Fenomenul de upwelling apare atunci când vânturile și curenții marini determină ridicarea apei reci din adâncime la suprafață. Deși temporar poate provoca disconfort pentru cei care vor să facă baie în mare, specialiștii spun că acest proces are și beneficii naturale: apa rece este mai bogată în oxigen și substanțe nutritive, ceea ce stimulează viața marină.

Recomandări pentru turiști:

Fiți pregătiți pentru o apă mult mai rece decât în zilele anterioare.

Evitați expunerea prelungită la curenții marini puternici.

Profitați de vremea frumoasă și temperaturile ridicate de pe plajă, chiar dacă înotul devine mai puțin confortabil.

Astfel, zilele de 21-23 august aduc un contrast interesant pe litoral: soare și temperaturi ridicate pe plajă, dar o mare mult mai rece decât în mod obișnuit.

Până la final de august, vom avea parte în continuare de temperaturi ridicate, cu maxime de până la 34 de grade Celsius și nopți tropicale. Cu toate acestea, pe măsură ce ne apropiem de începutul lunii septembrie, vremea se va răci ușor, chiar dacă vor mai fi vârfuri de caniculă în acest interval. Ploile vor fi limitate în majoritatea regiunilor, potrivit meteorologilor.