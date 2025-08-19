Cum va fi vremea la începerea şcolii, finalul lui august aduce temperaturi scăzute. Prognoza meteo pentru următoarea lună

Conform prognozei pe patru săptămâni publicată de meteorologi, ultimele două săptămâni din august vor fi marcate de temperaturi ușor mai scăzute decât mediile specifice perioadei, în cea mai mare parte a țării. În schimb, în prima jumătate a lunii septembrie, valorile termice vor fi peste normal, mai ales în regiunile sudice, sud-vestice și vestice.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

Meteorologii de la ANM au realizat prognoza meteo pentru următoarea lună, astfel că pentu săptămâna 18 – 25 august 2025, aceştia anunţă temperaturi ușor mai coborâte față de cele obișnuite, mai ales în zonele centrale. Cât despre precipitații, acestea vor fi excedentare local în sud, centru și nord, dar deficitare în vest, sud-vest și nord-est; în rest, apropiate de normal.

Săptămâna 25 august – 1 septembrie 2025. Temperaturile vor fi sub mediile perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în est, nord și centru; doar în extremitatea sud-vestică se vor menține valori apropiate de normal, iar precipitațiile vor fi la un nivel în general normal pentru interval, pe întreg teritoriul.

Cum va fi vremea la începerea şcolii

Între 1 şi 8 septembrie, temperaturile vor fi uşor peste normal în sud și sud-vest; în restul regiunilor, apropiate de mediile obișnuite. De asemenea, se anunţa un regim pluviometric normal, în întreaga ţară, spune ANM.

Săptămâna 8 – 15 septembrie 2025. Temperaturile vor fi ușor peste mediile specifice în vest și sud, iar în celelalte regiuni apropiate de normal, însă ploile vor fi ușor deficitare în vest, centru și sud. În rest, cantitățile vor fi apropiate de valorile normale.