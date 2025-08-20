Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM

Canicula revine în România, aducând o creștere abruptă a temperaturilor de până la 15 grade față de ziua precedentă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru mai multe regiuni ale țării, avertizând asupra impactului sever asupra sănătății și activităților în aer liber.

Canicula revine

Meteorologii au emis pentru joi o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat în mai multe regiuni ale ţării, printre care Banatul, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei, precum şi sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind în zonele sud-vestice. Şi în Capitală, vremea va deveni caniculară, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 35 de grade, în creştere faţă de zilele precedente, când maximele nu au depășit valoarea de 23 de grade Celsius.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a precizat că atenţionarea Cod galben este valabilă joi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, în municipiul Bucureşti şi în zona continentală a judeţului Constanţa. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unităţi, avertizează meteorologii.

Potrivit ANM, în noaptea de joi spre vineri, în vest şi nord-vestul ţării, iar vineri mai ales în jumătatea nordică, vor apărea manifestări de instabilitate atmosferică. De asemenea, vineri, canicula şi disconfortul termic ridicat se vor resimţi în sudul şi sud-estul teritoriului.

„Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice. Notă: în noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului”, a transmis ANM, pe site-ul instituției.

În Bucureşti, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab şi moderat, iar disconfortul termic va creşte semnificativ pe parcursul zilei. Temperaturile ridicate fac ca recomandarea autorităţilor să fie evitarea expunerii prelungite la soare şi consumul adecvat de lichide pentru prevenirea problemelor de sănătate asociate caniculei.