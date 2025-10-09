Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF

În 2025, tot mai mulți români se confruntă cu popriri impuse de ANAF sau bănci pentru recuperarea datoriilor. Cu toate acestea, legea prevede clar că anumite tipuri de venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit, indiferent de suma datorată. Lista actualizată aduce câteva clarificări importante pentru contribuabili.

Ce venituri sunt protejate de lege în fața popririi

Codul de procedură civilă și Codul fiscal stabilesc categoriile de venituri asupra cărora nu se poate institui poprire. În primul rând, sunt protejate ajutoarele sociale, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului, precum și pensiile de urmaș pentru minori.

De asemenea, bursele școlare, ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități și veniturile din alocații pentru susținerea familiei sunt exceptate de la orice formă de executare silită.

O altă categorie importantă este cea a indemnizațiilor de maternitate, șomaj sau boală, care, potrivit legii, nu pot fi poprite decât în situații excepționale și numai în limitele stabilite de instanță.

Scopul acestor prevederi este de a garanta un nivel minim de trai persoanelor aflate în situații vulnerabile, indiferent de datoriile pe care le au față de stat sau creditori privați.

Se pot popri salariile și pensiile?

Da, dar doar parțial. În 2025, regulile privind poprirea veniturilor salariale și a pensiilor rămân aceleași: dacă o persoană are datorii către stat, se poate reține până la o treime din venituri, iar în cazul mai multor creditori, până la jumătate din sumă.

Totuși, salariul minim pe economie beneficiază de o protecție specială. În cazul în care venitul net este la nivelul salariului minim, poprirea nu poate depăși jumătate din această sumă, pentru a asigura mijloacele de subzistență.

Pensia minimă garantată nu poate fi poprită deloc, iar pentru pensiile mai mari se aplică aceleași reguli ca la salarii. În plus, sumele aflate în conturi curente sau de economii, provenite din venituri protejate, nu pot fi blocate de bănci.

Ce sume nu pot fi atinse de ANAF în 2025

Lista actualizată include: alocațiile pentru copii, ajutoarele sociale, indemnizațiile pentru handicap, bursele de studii, indemnizațiile de șomaj, concediu medical, creșterea copilului, precum și veniturile din donații caritabile.

Totodată, ANAF nu poate pune poprire pe sumele destinate despăgubirilor pentru accidente de muncă, pe diurne sau pe tichetele de masă și de vacanță. Astfel, chiar dacă datoriile către stat sau alte instituții pot duce la măsuri asiguratorii, legea asigură o protecție minimă cetățenilor.

Este recomandat ca fiecare contribuabil să verifice periodic proveniența sumelor din conturi și să anunțe banca în cazul în care acestea provin din venituri nepopribile, pentru a evita eventualele blocări nejustificate.