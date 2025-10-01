Suma pe care nu ai voie să o depășești dacă vinzi bunuri online, pe OLX, Vinted sau Marketplace: ANAF te verifică dacă depășești acest prag

Persoanele care vând pe platforme online, precum OLX, Vinted sau Marketplace, trebuie să fie foarte atente la veniturile pe care le înregistrează. ANAF a stabilit un prag de semnificație pentru vânzările de bunuri din proprietate personală, iar depășirea acestuia poate atrage notificări și controale fiscale.

Cât poți vinde online fără a depăși plafonul legal

La evenimentul Profit E-commerce ”În căutarea eficienței, după ani de creștere accelerată – Ediția a VI-a”, Cosmin Neculiță, șeful serviciului Antifraudă din cadrul ANAF, a vorbit despre modul în care Fiscul monitorizează veniturile din vânzarea de bunuri online.

El a explicat că autoritatea a stabilit un prag de semnificație pentru rambursuri, folosit ca instrument de atenționare pentru contribuabilii care depășesc anumite valori, fără a reprezenta o decizie de impunere. Notificările sunt trimise prin SPV, dacă persoana este înrolată, sau prin Poștă, cu confirmare de primire, în caz contrar.

”Am stabilit un prag de semnificație de 10.000 de lei. Știu că sună mic și lumea se supără. De anul acesta am diminuat acest prag de semnificație, în care atunci când identificăm persoane care încasează rambursuri peste 10.000 de lei, trimitem o notificare, prin SPV dacă are sau prin Poștă, cu confirmare de primire, dacă nu este înrolat în SPV”, a explicat Neculiță.

El a subliniat că scopul notificării este de a informa contribuabilii: ”Îi anunțăm că au fost identificați cu rambursuri în valoare de peste 10.000 de lei, să spunem, care pot reprezenta venituri dintr-o activitate economică.

Din ce am verificat nu sunteți organizat într-o formă legală, de PFA, IF, altele asemenea, pentru a ști din timp. Cumva am eliminat dintre cazurile mari de persoane fizice”, a adăugat Neculiță, citat de news.ro.

Ce trebuie să știi dacă vinzi online

ANAF folosește pragul de 10.000 de lei pentru a trimite notificări de conformare persoanelor care depășesc această sumă într-un interval de aproximativ un an. Notificarea nu este o sancțiune, ci o atenționare pentru declararea veniturilor și plata taxelor.

”Fiecare persoană cam știe de intenția pe care o are când realizează o vânzare. Am identificat persoane care și-au vândut bunurile proprii haine de vreo 300.000 de lei într-un an. Nu prea se întâmplă să ajungi să depășești plafonul de scutire de TVA, de 300.000 de lei, din vânzare de haine proprii. Putem și noi să demontăm aceste practici, prin intermediul unui control”, a mai precizat Neculiță.

Cum acționează ANAF după depășirea pragului

Odată depășit pragul de 10.000 de lei, Fiscul poate solicita clarificări privind natura veniturilor și, dacă este cazul, poate începe un control fiscal. Aceasta vizează în special persoanele care nu sunt organizate în forme legale, precum PFA sau alte structuri autorizate.

Scopul autorităților este să asigure respectarea legislației fiscale, să prevină activitățile economice nedeclarate și să protejeze coeziunea pieței online.

Astfel, vânzătorii care tranzacționează bunuri proprii trebuie să fie atenți la suma totală încasată pe platformele online, pentru a evita surprize neplăcute din partea ANAF și pentru a se conforma obligațiilor fiscale.