Vânzările Tesla s-au prăbușit din nou în Europa în octombrie, dar într-o singură țară încă mai rezistă

Vânzările Tesla s-au prăbușit din nou în Europa în octombrie, dar într-o singură țară încă mai rezistă
Vânzările Tesla au coborât abrupt în mai multe piețe europene în luna octombrie, deși mașinile electrice în general se vând bine pe continent. Datele de înmatriculare din state nordice, dar și din Spania și Olanda arată scăderi de zeci de procente pentru marca americană, semn că producătorul nu mai are monopolul de altădată pe zona de EV accesibile. Informațiile au fost publicate de Reuters, pe baza datelor oficiale din fiecare piață, scrie Reuters.

Scăderi masive în nord și sud, doar o piață mai “ține” Tesla

În Suedia, înmatriculările Tesla au scăzut cu aproximativ 89% față de aceeași lună a anului trecut. În Danemarca, minusul a fost de circa 86%, în Norvegia de 50%, iar în Țările de Jos de 48%. În Spania, unde vânzările de electrice și plug-in-uri au urcat spectaculos (+119% la nivel de piață), Tesla a mers invers: aproximativ -31%.
În același timp, într-o mare piață occidentală, Tesla a reușit totuși o creștere ușoară pentru a doua lună la rând – dar acest detaliu arată mai degrabă că brandul mai are insule de rezistență, nu că trendul european s-a inversat.

Chinezii profită de gol și vin cu modele noi

Un element important din datele citate de Reuters este că Tesla nu scade pentru că se vând mai puține electrice, ci pentru că se vând mai multe electrice… ale altora. În Danemarca, de pildă, Tesla a fost depășită la numărul de mașini noi de mai multe mărci chineze: BYD, Xpeng sau Zeekr (brand al grupului Geely). În Spania, cei 393 de Tesla înmatriculați în octombrie au fost eclipsați de mii de unități vândute de MG (deținut de chinezii SAIC), BYD și chiar de mărcile chineze mai noi Omoda și Jaecoo.

Explicația pe termen scurt ține de ofertă: Tesla vinde în Europa o gamă relativ îngustă și veche ca design, în timp ce constructorii tradiționali și cei chinezi aduc pe bandă modele noi, cu SUV-uri, interioare mai familiare pentru europeni și, adesea, cu prețuri țintite fix în zona în care cumpărătorul lua înainte un Model 3 sau un Model Y. „Tesla nu mai are piața doar pentru ea și asta se vede în cifre”, a spus, citată de Reuters, Ginny Buckley, CEO al platformei Electrifying.com.

La acest lucru se adaugă și un factor de imagine: analiștii citați de agenție spun că poziționările publice ale lui Elon Musk din ultimul an nu au ajutat brandul în Europa, o piață sensibilă la percepție și la asocierea politică. Așa se explică de ce în timp ce alte mărci au scăzut moderat, vânzările Tesla în UE au fost cu aproape 39% mai mici în primele nouă luni față de anul precedent.

Concluzia din octombrie e simplă: Tesla nu dispare din Europa, dar a pierdut avantajul de a fi „singura” mașină electrică dorită. Iar intrarea agresivă a chinezilor arată că lupta pe preț și pe diversitate abia începe.

