Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi

Un val de frig va lovi România în următoarele zile, aducând temperaturi cu aproape 10 grade mai mici decât cele din zilele precedente și condiții meteo dificile în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor fi frecvente și abundente, iar vântul va sufla cu putere, mai ales în zonele montane. Meteorologii avertizează că, deși vremea se va încălzi spre finalul săptămânii, următoarele zile vor fi caracterizate de ploi și temperaturi scăzute, ceea ce poate afecta activitățile în aer liber și traficul rutier.

Scădere bruscă a temperaturilor

Încă de miercuri, 17 septembrie, temperaturile se vor situa între 15 și 26 de grade Celsius, marcând o scădere semnificativă față de valorile ridicate înregistrate în zilele anterioare pentru această perioadă. În Capitală, diferența se va simți clar, iar răcirea va afecta în special regiunile vestice și centrale ale țării.

Precipitații și vânt puternic

Potrivit ANM, precipitațiile au început încă de noaptea trecută, afectând în principal Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, dar și local în Oltenia și Muntenia. Cantitățile de apă pot atinge sau depăși 15-20 l/mp, ceea ce poate provoca acumulări locale și inconveniente pentru traficul rutier.

De asemenea, vântul se va intensifica, atingând viteze de 40-50 km/h în zonele joase și rafale de 70-80 km/h pe crestele montane, ceea ce poate reprezenta un risc pentru persoanele care se află în aceste zone sau desfășoară activități în aer liber.

Continuarea vremii nefavorabile în jumătatea estică a țării

Și ziua de miercuri va aduce precipitații în jumătatea estică a țării, cu cantități de apă similare, de 15-20 l/mp. Vântul va continua să prezinte intensificări pe crestele montane, ceea ce va menține condițiile meteo dificile în zonele afectate.

Încălzire treptată spre finalul săptămânii

Meteorologii anunță că, începând de joi, temperaturile vor începe să crească treptat. În weekend, valorile termice vor urca din nou până la 30-31 de grade Celsius, aducând o vreme mai potrivită pentru activitățile în aer liber și pentru plimbări. Această perioadă de încălzire va fi însă intercalată cu condiții de instabilitate temporară, așa că ploaia și vântul nu vor dispărea complet.

Furtuna Zack afectează și România

În același timp, Europa se confruntă cu furtuna de toamnă timpurie Zack, care aduce vânt puternic și ploi abundente în centrul și vestul continentului. România nu se află în centrul fenomenului, însă frontul atmosferic rece asociat furtunii va traversa țara de la vest la est, începând cu seara zilei de marți, 16 septembrie. Aceasta explică scăderea bruscă a temperaturilor și apariția precipitațiilor.

Meteorologii recomandă prudență și sfătuiesc populația să se informeze constant despre evoluția vremii, mai ales în zonele montane și în regiunile unde cantitățile de apă vor fi mai mari.