Când revin temperaturile de peste 32 de grade în Bucureşti? Toamna va semăna cu o vară fierbinte

Deși am intrat calendaristic în toamnă de ceva vreme, vremea din București continuă să aducă surprize, iar temperaturile ridicate vor reveni în forță. Potrivit prognozei Accuweather, sfârșitul lunii septembrie se anunță mai degrabă estival, cu valori termice ce vor depăși pragul de 32 de grade Celsius.

Un nou val de căldură la final de septembrie

Începând cu 24 septembrie, bucureștenii vor resimți o creștere semnificativă a temperaturilor. Termometrele vor urca rapid, iar vremea va semăna mai mult cu mijlocul verii decât cu începutul toamnei. Conform estimărilor, vor fi câteva zile consecutive cu temperaturi de peste 32 de grade, fapt care îi va surprinde pe mulți locuitori ai Capitalei, având în vedere că sezonul rece ar fi trebuit deja să își facă simțită prezența.

Totuși, această perioadă de căldură intensă nu va dura mult. Pe 28 septembrie, un val de aer rece pătrunde în România și aduce o răcire bruscă a vremii. Maximele nu vor mai depăși 18 grade ziua, iar pe timpul nopții temperaturile vor coborî până la 7 grade. Diferența de peste 15 grade în doar câteva zile va fi resimțită puternic și ar putea influența sănătatea persoanelor mai sensibile.

Octombrie începe cu vreme blândă

La începutul lunii octombrie, vremea se mai îmblânzește, iar bucureștenii vor avea parte de temperaturi plăcute. Maximele se vor situa în jurul valorii de 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor fi de aproximativ 12 grade. Această perioadă va aduce condiții ideale pentru plimbări și activități în aer liber.

După primele zile mai calde, vremea își va schimba din nou aspectul. Spre mijlocul lunii octombrie, temperaturile vor scădea considerabil, ajungând să nu mai depășească 15 grade în timpul zilei. Totodată, meteorologii anunță și ploi semnificative, ceea ce înseamnă că Bucureștiul va trece, în sfârșit, la o atmosferă tipică de toamnă.

Cu alte cuvinte, toamna anului 2025 se anunță una capricioasă și cu numeroase extreme termice. Bucureștiul va experimenta, în decurs de doar câteva săptămâni, treceri bruște de la temperaturi caniculare de peste 32 de grade, la maxime de numai 15 grade și nopți reci de 7 grade. Începutul lui octombrie va aduce o perioadă de tranziție mai blândă, dar, pe termen lung, ploile și răcirea își vor spune cuvântul.